馬查多驚心動魄出逃 傳獲川普政府協助美軍F-18護駕

（中央社奧斯陸11日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主馬查多清晨現身奧斯陸前展開驚心動魄逃亡行動，通過10個軍方檢查哨、冒險搭船橫越加勒比海，據報總統川普政府知情，期間兩架美軍F-18盤旋附近空域40分鐘。

路透社報導，委內瑞拉反對派人士、58歲工程師馬查多（Maria Corina Machado）違抗當局已經對她實施長達十年的旅行禁令，於潛藏一年多後秘密離境前往挪威。

今天清晨現身奧斯陸時，她攀越下榻旅館外的柵欄擁抱前來祝賀的支持者。她因未能及時趕到挪威首都，錯過數小時前舉行的頒獎典禮。

在奧斯陸受訪時，這位諾貝爾桂冠得主形容這是她將近兩年以來首次與流居海外的兒女碰面，心情十分激動。

她告訴英國廣播公司（BBC）：「超過16個月以來，我沒辦法擁抱或碰觸任何人。突然之間，在短短幾小時內，我能夠見到摯愛，和他們擁抱、一起流淚祈禱。」

馬查多依諾貝爾獎慣例下榻奧斯陸的格蘭飯店（Grand Hotel）。她從飯店陽台向數十位群眾揮手致意、與大家合唱國歌。現場民眾揮舞委內瑞拉國旗，用手機拍攝馬查多身影。

隨後，馬查多親自走到街上、翻越圍欄，與在寒夜中守候的人群握手和擁抱。

●躲過10個檢查哨

知情人士透露，馬查多於9日搭船離開委內瑞拉，前往加勒比海荷蘭屬地古拉索島（Curacao Island），隨後搭乘私人飛機飛往挪威。曾經聽取馬查多陣營簡報的該名消息人士指出，從委內瑞拉海岸脫身的工作由她的安全團隊負責。

白宮沒有立即針對馬查多前往古拉索島一事回應置評請求。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先批露此事。

華爾街日報報導，馬查多首先必須從躲藏一年的委內瑞拉首都卡拉卡斯郊區前往一處沿海漁村，一艘小船已在那裡等著。

一名知情人士指出，在萬分緊張的10小時逃亡過程中，馬查多和協助的兩人一路經過10個軍方檢查哨，每次都成功躲避逮捕，最終在午夜前抵達海岸。

●聯繫美方

她休息數小時後隨即展開橫越加勒比海的艱險航程。據這名人士透露，清晨5時她和兩名同行者搭乘一般木製漁船出發，在強風和洶湧波濤下船行緩慢。

這名消息人士透露，這場逃亡行動籌劃約兩個月，由一個曾經協助其他人離開委內瑞拉的在地網絡執行，出海前他們曾致電美國軍方，通知當地美軍這艘船上乘客的身分，以避免遭到類似過去3個月已經擊中超過20艘船、造成80多人死亡的空襲。

這名人士說：「我們協調她就要從特定區域離開，這樣他們才不會炸毀船隻。」

知情人士透露，川普政府知悉這項行動，至於參與程度則不得而知。

美國海軍和五角大廈拒絕評論。政府官員則否認有跟軍方聯絡的事。

●F-18附近盤旋

根據航班追蹤資料，約莫在他們橫渡加勒比海同一時間，兩架美國海軍F-18戰機飛入委內瑞拉灣（Gulf of Venezuela），在通往古拉索島的航線附近上空盤旋約40分鐘。這是自從9月美軍開始對這個區域進行部署以來，侵入委內瑞拉領空的美國軍機最靠近的一次。

馬查多於9日下午3時左右抵達古拉索島。據這名人士指出，川普政府安排一名專精撤離行動的民間包商前往接應。

隨著古拉索天色漸亮，就在奧斯陸的來賓陸續齊聚之際，一架由邁阿密友人提供的行政專機自古拉索起飛，經中停美國緬因州班戈（Bangor）後飛往挪威首都。

●「我當然會回去」

這名人士說，馬查多於登機前錄製簡短語音訊息，感謝「這麼多冒著生命危險讓我能離開委內瑞拉的人」。

她於頒獎典禮後數小時平安抵達奧斯陸。

儘管風險極大，馬查多今天清晨在旅館受訪時表示，她仍計劃返回委內瑞拉。

她告訴BBC：「我當然會回去。」（編譯：何宏儒）1141211