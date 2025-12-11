馬查多「冒死離境」突破10個檢查點、搭木船出海！ 返國恐遭逮仍喊：我一定會回去

馬查多突破重重困難，現身挪威奧斯陸，現場向支持者揮手。（翻攝自Instagram@mariacorinamachado）

委內瑞拉反對派重量級領袖馬查多（María Corina Machado），因遭政府通緝、行蹤成謎近一年，卻在11日深夜突然現身挪威奧斯陸，現場向支持者揮手，象徵性現身領取她的諾貝爾和平獎。這是她自今年1月以來首次公開露面，也讓外界震驚她究竟如何突破層層封鎖脫身。

馬查多如何逃出委內瑞拉？

《華爾街日報》曝光，馬查多為了離境，喬裝打扮、躲過10個軍事檢查點，最後甚至搭上一艘木製小艇從漁村海岸偷偷出海，全程高度保密，就連諾貝爾委員會都不確定她是否能趕上頒獎典禮。知情人士透露，這場「祕密行動」籌備長達2個月，背後有委內瑞拉地下組織協助，美國政府也提供部分支援。

廣告 廣告

馬查多雖未正面承認細節，但也未否認，「我能到奧斯陸，是因為很多人冒著生命危險。」

冒著被捕風險，她為什麼還要來？

委國總統馬杜洛政府早已禁止她出境，並威脅若她前往挪威領獎，將直接通緝、視同逃犯。然而58歲的馬查多仍決定現身：「我知道自己在冒什麼險。」

她強調，現在最能為國家發揮作用的地方，就是奧斯陸，「直到不久前，我認為我必須待在委內瑞拉；但今天，我認為我該在這裡。」

與家人分離兩年 現身當下她淚崩

《BBC》報導指出，馬查多因安全因素與孩子分隔2年，連子女婚禮與畢業典禮都缺席。受訪時她哽咽表示：「16個月來，我沒辦法擁抱任何人……但今天我可以擁抱我最愛的人。」她脖子上掛滿支持者塞給她的念珠，象徵她一路走來的祈禱與祝福。

回國會不會被抓？她怎麼說？

外界最關注的是：她敢不敢回去？馬查多直言：「我當然會回國。」她清楚政府指控她「陰謀、煽動仇恨、恐攻」等罪名，但仍強調自己已準備好帶領團隊組建新政府，並願意與馬杜洛陣營談和平過渡，但「他們拒絕了」。

挪威諾貝爾委員會主席也表示，真正決定和平與否的，是馬杜洛政權本身。

馬杜洛政府仍否認犯罪、指控他國介入

馬杜洛政府始終否認涉毒、走私等指控，更批評美國近日扣押委國油輪是「海盜行為」。馬查多則呼籲國際應「切斷馬杜洛政權的犯罪金流」，把問題視為「犯罪結構」，而非一般獨裁政權。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

入冬最強冷空氣將報到！北台灣率先轉涼有雨 下週一、二恐探10度以下

青森7.6強震！中國再發赴日警示 日網一面倒支持：拜託別來

虐狗茶聚加盟主身分曝！曾獲「模範飼主」殊榮 市府贈金飯碗表揚