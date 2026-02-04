馬桶免刷半天！全聯「霸道清潔神物」用過讚：快又持久

生活中心／倪譽瑋報導

不少消費者指出，全聯的一款清潔劑效果不錯。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

馬桶上的陳年汙垢讓不少人頭痛；日前民眾分享，朋友推薦自己「多霸道」清潔劑來處理馬桶頑垢問題，實際用過後，發現效果確實不錯，PO文推薦給大家。許多有用過該款清潔劑的網友看到，也點頭表示「這個超持久！可以很久不用刷馬桶」「噴完等幾分鐘就很容易清掉（汙垢）」。

日前消費者在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文分享，家裡馬桶的黃漬問題嚴重「厚到一個不行，刷到懷疑人生」，最初以為已經沒救了，朋友推薦她到全聯買「多霸道」，想說死馬當活馬醫，就去買來試試看。

沒想到使用後的結果「我直接嚇到！那層黃垢真的掉了」，只見滿滿泡沫將黃垢溶解，馬桶亮白乾淨。原PO評價，清潔劑味道不刺鼻「清完後撐個一週也沒問題」，配合牙刷也可清理馬桶刷碰不到的死角，「這罐厚垢馬桶救星必須分享給大家！」

貼文一出，不少用過的人也認同「這個超持久！可以很久不用刷馬桶」、「用同款+1，這真的很方便，倒著噴、正著噴都OK」、「真心不錯，噴完等幾分鐘就很容易清掉」；也激起一些人的興趣「我也要買來試試看」、「他們家東西好像都蠻好用的，但這款我沒用過」。

