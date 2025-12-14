馬桶公司得標軍購案？爆馬英久時期這公司也搶下5.94億軍品訂單 公告曝光

國民黨近日質疑5.9億元RDX炸藥招標，不過早在馬英九政府時期就曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過軍方防彈設備。（本刊資料照）

近日國民黨對5.9億元的RDX海掃更炸藥招標採購案提出質疑，指得標的福麥公司是衛浴及馬桶主要進口與修繕廠商，「賴政府連馬桶公司都捧成『軍火之王』！『台灣之盾』要不要也交給馬桶公司？」不過此番言論被知情人士打臉，馬英九政府時期就曾向「馬桶廠商」HCG和成採購過防彈設備，而且在和成官網就曾在2011年、2013年貼出接獲軍方防彈設備訂單的公告，總金額加總金額至少5.94億元。

國民黨立法院黨團臉書日前po文，質疑福麥公司以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，認為該公司是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，「換言之，賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商正在搖身一變成為中華民國的『軍火之王』！」

面對在野國民黨質疑，國防部澄清回應，福麥公司不只室內裝修，也具有國際貿易代理的資格。根據經濟部網頁查詢，可以得知福麥公司資本額1,900萬，營業資料包含國際貿易、化學原料批發、電子材料批發及機械批發等。

根據《自由時報》報導，知情人士透露，其實早在2013年馬英九執政時期，中科院（CSIST）就曾向和成採購過4.15億元的防彈設備訂單。而和成的官網就曾在2011年、2013年貼出標得軍方防彈設備訂單公告，2011年10月接獲1.79億元訂單、2013年5月標獲4.15億元訂單，總金額加總金額至少5.94億元。

和成官網就曾在2011年、2013年貼出接獲軍方防彈設備訂單的公告，總金額加總金額至少5.94億元。（翻攝自和成官網）

