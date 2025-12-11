馬桶公司「福麥」獲5.9億標案 藍批荒唐

▲一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」得標國防部5.9億元標案，國民黨立院黨團酸，賴政府連馬桶公司都捧成「軍火之王」。（圖／翻攝國民黨立院黨團臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」。國防部長顧立雄今（11）日解釋，福麥具有從事國際貿易代理商的資格，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標，不過仍未能釋疑。國民黨立院黨團也酸，賴政府連馬桶公司都捧成「軍火之王」！

國民黨團發新聞稿說，「福麥裝修公司」以5.9億得標國防部的RDX海掃更炸藥招標採購案，更被挖出不只是裝修公司，福麥公司還是衛浴及馬桶的主要進口與修繕廠商，換言之，賴政府執政下一間過去主要進口馬桶的廠商正在搖身一變成為中華民國的「軍火之王」！

廣告 廣告

國民黨團不禁想提醒，面對賴清德提出1.25兆國防預算要打造「台灣之盾」，至今缺乏細項規劃，國防部長顧立雄既然一再聲稱馬桶廠商承包RDX炸藥這種極具危險的武器並沒有問題，那照這個邏輯，「台灣之盾」交給馬桶公司承包也沒有不行，變成「台灣之桶」？

國民黨團回顧關爭議，「福麥公司」彷彿先知，於2024年變更營業項目，營業登記增加國際貿易、化學原料批發等營業項目，於是2025年就以0.19億資本額承攬國防部5.9億RDX炸藥採購項目，簡直是以小搏大+超前部署的商業鬼才。RDX海掃更炸藥威力巨大，是C4炸藥主要成份，進口屬於極高難度，需要層層進口資格，賴政府放心交給進口馬桶的公司，實在匪夷所思。

國民黨團呼籲，國民黨作為負責任的國會最大政黨，絕對支持中華民國具有堅實的國防，但賴政府應當全面檢討相關廠商，以及預算濫用的狀況，否則再多的國防預算，也禁不起賴政府的荒唐施政。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

裝修公司獲近6億標案 他酸：綠友友開始搞軍火！難怪要挑釁中國

裝修公司獲5.9億元標案！顧立雄稱「有資格」 王鴻薇再揪3點打臉

「衛浴專家」福麥公司獲國防部5.9億炸彈標案！他驚：跨行跨很大