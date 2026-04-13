馬桶出現血跡先別慌張！醫授3招大腸癌、痔瘡辨別方式 出現暗紅帶紫要小心

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醫師親授3招辨別大腸癌、痔瘡方式。示意圖／取自PhotoAC

「大腸癌」因初期沒有症狀， 偶爾會出現出血、排便習慣改變、腹痛等非特異性症狀，與因血管叢摩擦產生的「痔瘡」皆有出血情形，因此常被搞混；對此大腸直腸外科醫師林耿億表示「健康不要用猜的！」教3招分辨方式。

大腸癌已連續多年位居台灣10大癌症發生人數第2名，主要是由結、直腸內的「腺瘤瘜肉」癌化所造成，又因多數大腸瘜肉沒有症狀常被忽略；至於現代常見文明病「痔瘡」，則因靜脈及微血管的血管叢不正常的擴大，與排便的摩擦力而產生，造成出血。

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林耿億就指出，若上完廁所發現馬桶出現血跡，先別慌張！親授3招快速分辨是痔瘡，還是大腸癌：

顏色：痔瘡出血顏色通常為「鮮紅色」，而血液呈現「暗紅色」，甚至帶有一點「紫」，就要提高警覺，恐是大腸癌。 形狀：痔瘡出血通常是「滴下來」的，與糞便本身較有分界；大腸癌則會「混在糞便裡」，甚至帶有一點黏液。 排便習慣：若糞便變細，或是一下便秘、一下腹瀉，林耿億警告這「不是單純的痔瘡」，務必立刻就醫檢查。



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