馬桶商炸藥標案扯到馬時期 馬英九PO「馬維拉」梗圖自嘲

面對媒體點名馬政府時期，前總統馬英九於臉書以梗圖自嘲。 圖：擷取自馬英九臉書

[Newtalk新聞] 就國防部高達5.9億元的RDX海掃更炸藥招標採購案，被主要業務為衛浴及馬桶進口與修繕廠商的福麥公司得標，引起在野黨強烈抨擊，有媒體引述不具名「知情人士」說法指，前總統馬英九執政時期，也曾向衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達4.15億元的軍方防彈設備訂單。對此，馬英九今（15日）中午於臉書發梗圖回應，並自嘲「我還要救援幾次…」。

《自由時報》報導引述「知情人士」說法指，馬英九執政時期，也有衛浴大廠和成（HCG）採購金額高達4.15億元的軍方防彈設備訂單。知情人士還批評，在野黨不該為了政治目的，一再亂貼標籤，無謂地抹黑與打擊國防政策及國內優良且合乎規範的產業。

馬英九則於臉書放上梗圖，內容為「馬維拉」站在棒球場投手丘的救援照片，搖頭說著：「我不要再當救援投手了…」，場下則有賴清德站在寫有字樣的「綠色執政、品質保障，百工百業標軍火、萬水千山種光電」的看板前，怒斥：「叫你上就上，還敢給我『含扣』！」

