馬桶商變軍火商？藍爆福麥關係企業兼營「進口軍火」

政治焦點，馬桶商竟然可以變成軍火商位在台南的福麥國際裝修公司，承攬國防部上億元的炸藥採購案，爭議延燒，藍營立委今天又有最新爆料。

國民黨立委王鴻薇就爆料，福麥的關係企業「元瀚衛廚用品」，在今年9月突然增加「槍砲彈藥、刀械輸出入」的營業項目，王鴻薇質疑，難道馬桶業者也要承接軍購案嗎？

反裝甲神器，國軍標槍飛彈精準命中目標。強大火力關鍵就在內含HMX女王陛下炸藥，威力堪稱比TNT強1.8倍。如此驚人威力火藥的採購案，卻被爆出得標廠商是經營，室內裝修的福麥國際公司，事件持續延燒就連福麥旗下關係企業也很有問題。

立委（國）王鴻薇：「（福麥）的另外一家關係企業，一邊賣馬桶一邊又去申請，可以去進口槍砲彈藥，我想可能非常快，我們就可以看到他又成為另外一家軍火商。」

國民黨立委王鴻薇再踢爆，福麥公司負責人李文慶，另外有家專做衛浴設備，元瀚衛廚用品今年9月才在營業項目登記中新增，槍砲彈藥刀械輸出入業，引發質疑賣馬桶的業者，又要承接什麼國防大案。

立委（國）王鴻薇：「我們真的會懷疑這是不是也是一個提前的鋪陳，這樣的標案其實明顯的他們是不是都利用一個，什麼掛牌公司或借牌，那到底幕後這樣的神通廣大的人到底是誰。」

藍委質疑元瀚衛廚用品，會如法炮製福麥公司手段且五百萬資本額又該如何，承接炸藥採購項目加上炸藥存放需要倉儲管理，運送配置路線等專業背景，事件真實內幕恐不單純。

立委（國）馬文君：「我們在國防預算，暴增的情況之下，顯然如果沒有好好的說明清楚，大家只會認為國防是一門好生意。」

昔有小吃店採購快篩，如今小小裝潢公司，衛廚浴用品商也能搖身變成大大軍火商，是誰在幕後操弄龐大利益的軍購案，各界等著揪出答案。

