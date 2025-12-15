馬桶商、鞋商都拿上億軍火標案 藍營奔北檢告發國防部

國民黨前發言人鄧凱勛、楊智伃赴台北地檢署告發國防部圖利。 圖：凌濤/提供

[Newtalk新聞] 國防部相關採購案近期引起爭議，福麥國際室內裝修公司與鞋商大石國際股份公司陸續取得上億元的軍火標案後，國民黨籍桃園市議員凌濤、國民黨前發言人鄧凱勛、楊智伃今（15日）赴台北地檢署告發國防部圖利，要求檢調徹查國防部所有承辦跟經手人員。

凌濤表示，國防部長顧立雄說這些採購的廠商，不看名字、不看任何資料，只要來標，就能標這麼高額的軍火嗎？還說不怕所有在野的監督。但他們看到的是，顧立雄在氣什麼？真正生氣的該是人民吧！

凌濤表示，大家看到的是，一個廠商從變更登記，到標到2億元軍火，僅僅只花了41天，而福麥和大石這兩家廠商的聲明，開嗆外界所有檢驗的民眾，大家看得下去嗎？特別是民進黨中央跟顧立雄都變成軍火商發言人，還瞎扯「抗中保台」牌。

凌濤接著說，他們認為，在整個投標、決標、履約的中間，可能涉及相關不法。他們今天準備的書狀，希望檢調徹查，以《貪汙治罪條例》第六條第一項第四款以及《刑法》第131條圖利罪，徹查國防部所有承辦及經手人員，不能讓這些「台南軍火幫」的生意得逞。

楊智伃指出，不管是福麥或大石的採購案，都有令人細思極孔的共通點，第一、都是在台南；第二、在採購國防部的標案之前，都沒有任何進出口紀錄；第三、變更新增營業項目的時間都是突然的，都是從其它產業突然變成火藥商；第四、變更時間都在2024年5月20日之後；第五、都是短短一年就成標到破億元的軍火採購案，都是突然成為「產業轉型奇蹟」的代表。

楊智伃表示，「台南軍火幫」的異軍突起，到底是台灣的產業奇蹟、台南之光、隱形冠軍，還是又一起的系統性「綠友友」弊案，他們在這邊拜託檢調一定要介入調查，還給國人正義和真相。

