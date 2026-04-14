馬桶噁垢刷不掉！達人用「1粉末」輕鬆解決 對比照超驚人

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陳映如分享輕鬆清潔馬桶的方式。（圖／翻攝臉書／陳映如）

家事達人陳映如近日分享一則「跨海清潔」經驗，指出其外甥女在英國租屋時，發現馬桶內出現明顯水垢與污漬，嘗試多種清潔劑仍無法有效去除，情況一度讓人困擾，她只靠著「檸檬酸」就輕鬆清除污垢。

根據陳映如在社群平台分享的內容，該馬桶內壁附著多條深褐色水垢痕跡，底部亦累積厚重污垢。經遠端指導後，外甥女改用檸檬酸粉末進行清潔，並搭配簡單步驟處理，最終成功去除頑固污漬，恢復潔白外觀。

陳映如說明，在部分地區如英國，因水質偏硬，容易形成礦物質沉積的水垢，這類污垢屬於偏鹼性質，使用一般清潔劑效果有限。相較之下，檸檬酸或白醋等酸性物質，能有效分解水垢，達到清潔效果。

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她也整理出簡易清潔步驟如下：

1、將適量檸檬酸粉末撒於馬桶污垢處

2、使用馬桶刷輕刷2至3下

3、靜置約1小時，若污垢較重可延長浸泡時間

陳映如指出，透過上述方式，能有效處理長時間累積的水垢問題。她也建議，若希望維持清潔狀態，可每週進行1次定期保養，避免污垢堆積形成難以清除的情況。

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