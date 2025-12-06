馬桶常堵塞？水電工曝「5件事」只會越做越糟！

生活中心／尤乃妍報導

家中浴室、廁所在排水系統順暢的情況下，通常不會產生噪音與異味，若出現異常，那可能是「使用方式」與「清潔方式」不恰當。網站HuffPost採訪多名水電工，分享住戶日常中最容易導致排水系統損壞的幾個錯誤習慣，讓民眾可以參考如何讓自家廁所、浴室「更長壽」。









廁所有異味只因「沒用對」 水電工人授「5誤區」做錯反而多花錢！

衛生棉、濕紙巾最好還是丟垃圾桶，以防馬桶管線堵塞。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網資料照）









濕紙巾、衛生棉不能丟馬桶

雖然市面上有些濕紙巾主打「可沖式」，但奧克拉荷馬市水電工A.J. 詹金斯（AJ Jenkins）指出，就算是可沖式也不一定真的能完全順著爬水系統排出，尤其老舊管線，甚至需整段水管挖除，所以建議濕紙巾還是丟垃圾桶。另外還有衛生棉，由於衛生棉遇水後會快速膨脹，導致管線堵塞，後果不堪設想。不只衛生棉，還有棉條等衛生用品都建議不要丟馬桶。

太常依賴化學清潔用品會導致浴缸損壞

浴缸經常會有毛髮堆積，許多人會選擇使用化學清潔劑疏通，艾爾蘭警告，若使用者自家管線老舊，化學成分可能腐蝕管道，也可能導致將堵塞物推進更深的管線內。詹金斯分享，小蘇打加醋的DIY方法也不適用於洗手台，因為會侵蝕橡膠墊圈。艾爾蘭表示，最安全方法是使用馬桶吸。

太常使用化學藥劑、漂白錠，容易對馬桶、浴缸造成管線損壞。（示意圖，非關此新聞／民視新聞網資料照）

避免使用漂白錠清潔馬桶

馬桶水箱內的藍色清潔錠與漂白錠會腐蝕水箱塑膠與橡膠零件，導致頻繁更換。密蘇里州哥倫比亞市管線公司Mr. Rooter Plumbing建議使用蒸餾白醋作為更安全的去污方式。

不安裝可調式P型存水彎（P-trap）

詹金斯指出，可調式P型存水彎常被視為DIY便利解，但凹槽也容易累積毛髮與雜質，造成頻繁堵塞，且疏通經常需要拆除整組排水系統。他建議，可以改以使用標準「滑動螺帽墊圈式存水彎」。



修水管時應該關閉水源、總水閥

明尼亞波利斯水電學徒卡莉·凱瑞（Carly Carey）表示，在維修漏水設備時，應將水源關閉，若水不慎大量湧出只會造成更大破壞。





