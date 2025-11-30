馬桶沖不了！淡水大停水逾48小時 里長怒批：是人禍

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖地下水管，導致27日晚間起大規模停水，影響16里、逾6.2萬戶居民。由於破損點湧出大量地下水，造成搶修進度延後，原訂30日凌晨完工卻因坍方事故被迫撤離，延後至少12小時。

淡北道路施工挖破管路，淡水16里急停水。（示意圖／中天新聞）

淡水突然大停水，讓許多居民相當錯愕，崁頂里里長吳庭岳指出，從28日中午起全面停水至30日上午已停水48小時，社區水塔都乾了，民眾連最基本的沖馬桶都有困難，今日一早多處補水點也出現大批民眾取水。

吳庭岳說，目前里內共設8處補水點，雖還有7台水車巡迴補水，但仍無法滿足居民的用水量，他呼籲未來工程單位務必掌握圖資，不要再挖斷水管，讓大家可以順利用水。

廣告 廣告

此外，鄧公里里長邱美津則說，停水時間拉長後，處在高地的住戶勢必成為最後一批恢復的區域，缺水多日，有里民連2天只能吃泡麵，半夜也時刻關注水車來了沒，趕快出門取水。

淡水多位里長直批，此次停水並非天災，而是人禍，目前只期盼中央、地方能多派水車協助居民恢復日常生活，並改善供水韌性。

延伸閱讀

2026澎湖縣長選戰號角吹響！葉竹林宣布參選

入冬首波冷氣團報到？ 鄭明典分析：12/3可能達門檻

墾丁民宿重訂暴漲逾2千元！網友批惡意漲價 業者回應了