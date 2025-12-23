馬桶狂飄異味刷不掉 婆媽丟「益生菌」免刷就乾淨

一名女子近日大掃除時，馬桶異味讓她最頭痛，自從使用全聯販售的「多益得」馬桶除臭化糞菌後，不必費力刷洗就能去除異味，省時又省力，貼文曝光後，許多使用過的婆媽也大讚好用，甚至稱它「馬桶的益生菌」。

原PO近日於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」指出，趁休假大掃除，結果發現最麻煩的不是地板或窗戶，而是馬桶，不論她怎麼刷都有殘留異味，用了擴香芳香劑味道反而更重。

原PO表示，最近換「多益得」的馬桶除臭化糞菌後，情況明顯改善，只要丟一包進去，過一個晚上再沖掉，就能分解尿垢和臭味，馬桶瞬間乾淨又清爽，最棒的是不用一直刷到手酸，省時又省力。

廣告 廣告

貼文引起逾千人討論，不少使用過的婆媽也大讚好用，表示只要早上出門或睡前丟一包，等下班回家或隔天早上沖掉馬桶，就能有效去除異味，不必費力刷洗，馬桶也能保持乾淨。

網友紛紛留言，「我也用這個，我是早上出門上班前放進去，家人下班下課就可以沖馬桶了」、「只要丟進馬桶等待就好，冬天不用刷馬桶超方便」、「我們家也是用多益得這款，除異味很有效」、「我有買過，很好用」、「這個真的很好用」、「馬桶的益生菌」、「這真的不錯用，朋友家的老舊公寓廁所也是靠這個」；但也有人反映，即便商品標榜水溶性、可直接丟入馬桶分解，使用後仍出現馬桶塞住的情況。

更多中時新聞網報導

芒果醬陪歌迷過耶誕 預告明年喜訊

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜

2025十大娛樂新聞回顧》方大同抗病5年41歲離世