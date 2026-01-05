馬桶的異想世界 如廁衛生攸關環境

衛生紙倒底能丟馬桶嗎，會塞住嗎，環境部長彭啟明，用數字以及測試的結果，破除大家的迷思。

沖水按鈕一按，馬桶立刻清潔溜溜，但你可能不知道，這看似簡單的一次沖水，背後牽動的，其實是整個管線設計，以及國人長年累積的如廁習慣。

大安森林公園之友基金會副董事長 蔡健生：「台灣這個國際的國家，這個經濟厲害 什麼都厲害， 但是打開廁所門 非常不厲害，我就覺得說我們台灣的廁所， 已經到達一個要翻盤的時代 。」

為了翻轉"衛生紙不能丟馬桶"的刻板印象，環境部把馬桶直接展在門口，其中有從17世紀源起的高水箱設計，到現代節水、高齡友善的衛生科技，透過不同時代的馬桶裝置與透明剖面，讓民眾重新認識，正確的如廁觀念。

環境部長 彭啓明：「我們都有把市面上26個廠牌的衛生紙，都有來逐一做個試驗，放進去遇到水之後 搖一搖，全部都融化掉了，所以衛生紙丟馬桶，是完全沒有問題的。」

除了衛生紙可以丟進馬桶外，環境部也推廣座式馬桶的重要性，因為男性及女性國人，平均一生有一年至一年半的時間坐在馬桶上，而座式馬桶上的細菌殘留，也是多年來國人的一項錯誤迷思。

環境部長 彭啓明：「蹲式跟座式的(馬桶)比例，大概將近五成都是蹲式的，那我們希望未來如果新的，蓋新的馬桶的時候，還是以座式為主，因為蹲式的話對於年長者，特別不方便，而且我們也發現蹲式造成的環境的汙染，甚至它裡面的細菌數，都是座式的幾千倍以上，所以我們希望逐步地來改善。」

「如廁新紀元 讚。」

從馬桶構造到使用習慣，一次攤開來看清楚，透過實際展示與科學驗證，逐步翻轉民眾對如廁的，既有印象。

