馬桶都是血！黃國倫揭腎結石｢發作慘況」 寇乃馨崩潰曝他最後下場

記者蔡維歆／台北報導

黃國倫、寇乃馨今偕同周丹薇、湯蘭花、李晶玉等出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，黃國倫大爆30年前受腎結石所擾，日前再度復發，他關在廁所裡2個小時，怎麼樣就是尿不出來，痛不欲生，寇乃馨在一旁見到整盆馬桶滿是血也崩潰，最後2人牽著彼此的手禱告，黃國倫奇蹟般地排出4顆結石，記者會現場更大方秀出實物。

寇乃馨、黃國倫分享腎結石病況。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃國倫當時腎結石復發，隔天就要出發加拿大工作，「落地溫哥華後，某天下午起來感覺痛，我就去廁所待了2小時，一邊灌水、一邊開始禱告。」寇乃馨補充：「我跟他說你一直喝水，你又排不出來，到時候腎臟發炎，更危險，我已經看到廁所整個馬桶都是血，在門口一起為他禱告！」最後黃國倫真排出4顆小石子。

廣告 廣告

今年第二屆「聖誕文化藝術嘉年華」擴大舉辦，將連續3天(12/12、13、14日)，在新光三越香堤大道廣場，聚集近百位藝人參與這場“高舉耶穌是主流文化”的盛典！包括湯蘭花、周丹薇、陳蘭麗、葉歡、黃國倫、寇乃馨、李宣榕、李晶玉、何戎、何方、廖偉凡、邱沁宜、吳廷宏、吳亦偉、王宏恩、黑旋風、逸祥、紫布爾、紀寶如、盧學叡、高蕾雅、陳致遠、林秀琴、曾治豪、拉娃谷幸、蘇婭、林照玉、許惠美、林淑楨、張雅涵、華華、丘克俊、李明霞等數十位藝人齊聚一堂。

更多三立新聞網報導

黃子佼二審獲緩刑4年！周丹薇鬆口孟耿如近況 私下「真實互動」曝

袁惟仁重摔成植物人突送醫急救！紀寶如出面鬆口了 「最新病況」曝

昔負債7百萬爆被餐廳開除！陳致遠轉行教會求生 鬆口「還債進度」

彭文正滯美不歸成通緝犯！李晶玉首露面哭曝「最新近況」：他很想回台

