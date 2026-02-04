馬桶陳年黃垢不必刷 她用清潔神物：死角都變白

一名女子家中馬桶長期累積陳年黃垢，她聽朋友建議到全聯購買「多霸道」清潔劑，噴上後靜置5分鐘，馬桶立刻恢復潔白，就連死角也變得乾淨，由於該清潔劑無刺鼻氣味，使用後可撐一周不用刷馬桶，讓她直呼是「馬桶救星」，貼文也吸引不少愛用者留言，讚方便又有效。

原PO昨（3）日於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享，家裡馬桶累積多年的黃漬厚到刷不掉，最近試用朋友推薦的清潔劑「多霸道」，她抱著嘗試心態噴灑，靜置約3到5分鐘，再用水沖洗，發現黃垢全消失。

廣告 廣告

原PO表示，該清潔劑完全不刺鼻，使用後馬桶乾淨如新，且一周內都不用再刷，省力又省錢，她建議搭配牙刷使用，可清潔到死角，「是厚垢馬桶救星」。

貼文曝光後，引發婆媽關注，「我用這罐也有效，清得很乾淨」、「我家馬桶也是固定用它在清理」、「用同款＋1，真的很方便」、「真心不錯，噴完等幾分鐘就很容易清掉」、「它還真沒有味道，清起來完全不費力」、「這個真的好用！而且超持久，可以很久不用刷馬桶」、「我每天洗澡清馬桶都會噴，再用水沖一沖就好，不太需要刷」。

針對馬桶清潔，也有網友建議到五金行購買鹽酸，售價較便宜，也能讓馬桶恢復潔白，但提醒平時最好定期刷洗馬桶，才能維持乾淨。

更多中時新聞網報導

台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高

頑童揪2.5萬人站著唱 「這裡沒條款」

汽車隔熱紙2／28新制 檢驗恐有漏洞