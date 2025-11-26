馬桶頑垢別再猛刷 她噴清潔神物秒乾淨 1周只需洗一次

馬桶若沒有固定刷洗，會不斷累積污垢，一名女子使用全聯超市販售的清潔劑後，馬桶立刻變乾淨，還形成一層保護膜，清潔劑還飄出淡淡清香，讓她本來一周要刷好幾次馬桶，變成一周只要刷一次，讚方便又有效果，貼文掀起討論。

原PO今（26）日於臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文指出，平常最怕清馬桶，才清完沒幾天又得重來，常常清到懷疑人生，直到最近入手一款名為「Domestos多霸道」的清潔產品後，讓她驚呼像發現新大陸。

原PO表示，該款清潔劑使用起來方便，不僅清潔力強，還能在馬桶表面形成一層保護膜，讓污垢不易殘留，就連最難清到的凹槽處，只要噴一下再輕刷，髒污便立刻消失，效果令人驚艷，而且產品沒有刺鼻化學味，而是淡淡清香，清潔時甚至不必特別戴口罩，一周用一次就能讓馬桶保持潔白如新，讓她直呼「真的很讚」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言有興趣，認為能同時兼具強效除垢與溫和氣味的產品並不多，表示會想要購買。

同樣話題過去也常被婆媽們拿出來討論，許多女網友在「我愛全聯-好物老實説」社團裡分享，若不想使用價格較高的清潔劑，可以用噴霧罐裝檸檬酸溶液，比例為1公升水加40克檸檬酸，對著馬桶噴，浸泡一個晚上，馬桶內圈的黑、黃色污漬就能徹底清除、恢復潔白，環保、便宜又方便，若污垢較嚴重，只要多噴一點即可，但建議平常就要隨手刷馬桶，才能維持清潔。

