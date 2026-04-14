馬桶頑垢刷不掉！家事達人一招跨海救援曝原理 前後對比真有效

使用檸檬酸清潔長年水垢，前後對比明顯乾淨不少。圖／翻攝自「陳映如」臉書

租屋在外居住，當然想要有乾淨衛生的環境，但看到馬桶卡著一層頑固污垢，真的讓人受不了。家事達人陳映如近日分享一場「跨海救援」行動，只用一種粉末就幫外甥女解決馬桶上的頑垢。

陳映如在粉專表示，住在英國的外甥女近日租了新房子，結果屋內的馬桶「污垢明顯到讓人傻眼」，嘗試過各種清潔劑，怎麼刷洗都刷不乾淨，於是找她幫忙。她簡單指示用「檸檬酸」撒在馬桶裡，再簡單刷洗一下，靜置浸泡約1個小時，就讓原本難以搞定的髒污，通通清乾淨了。

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陳映如補充表示，像英國這樣「硬水地區」，通常累積的不是一般髒污而是水垢。水垢用一般清潔劑很難處理，但用「酸性」清潔劑就能妥善清除。她指出，水垢是偏「鹼性」的礦物質沉積，用檸檬酸、白醋這類酸性清潔，視髒污程度延長浸泡時間，就能有效分解，並建議一週一次定期保養，可讓水垢不易堆積。



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