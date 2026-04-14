馬桶黃垢刷不掉！家事達人教用1物神救援 驚人對比曝光
馬桶黃垢怎麼刷都刷不掉，可能是清潔方法用錯。家事達人陳映如分享一段「跨國救援」經驗，指出外甥女在英國租屋，遇到馬桶出現頑固水垢，即使用多種清潔劑反覆刷洗仍無法去除，最後依照她的建議，撒上檸檬酸輕刷後靜置約1小時，汙垢便明顯鬆動脫落，馬桶內壁也恢復潔白。
家事達人陳映如昨（13日）在臉書粉專上分享，外甥女在英國租房子後，發現廁所馬桶內壁有明顯的黃色汙垢，使用多種清潔劑反覆刷洗仍無法有效去除，最後只好跨海向她求助。
陳映如表示，其實這種頑固水垢的清潔方式相當簡單，只要將檸檬酸粉末撒在馬桶內部，輕輕刷2至3下後，靜置約1小時，原本難以清除的頑固汙垢就能有效去除。
陳映如提醒，若水垢情況比較嚴重，可以適度延長浸泡時間，清乾淨以後，最好定期保養，例如每周清潔一次，可避免汙垢再次堆積。
陳映如進一步說明，在英國等硬水地區，馬桶常見的黃色汙垢多為水垢沉積，一般清潔劑較難處理；但水垢屬於偏「鹼性」的礦物質殘留，使用檸檬酸或白醋等「酸性」清潔劑就能夠有效分解。
不少網友看了驚呼，「太讚了，好實用」、「效果好驚人」、「實用，留給朋友看」、「謝謝分享，清潔實用妙招，下次試看看」。
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