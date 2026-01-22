馬桶黃漬清不完？清潔專家授「4招對策」速效根除：清潔劑選這1種

即使打掃了廁所，馬桶座圈底下的黃漬仍很快又浮現——你有過這樣的經驗嗎？正因為這是想保持潔淨的地方，反覆出現的汙漬讓人特別困擾。為什麼馬桶黃漬清不完？該如何清潔才正確？《優活健康網》特選此篇，清潔專家指出，想要有效清除浴廁黃漬，可用「4招對策」來改善。







座圈底下黃漬反覆出現原因



清潔專家指出，座圈底下的黃漬，主要是由尿液飛濺與濕氣所造成。因為位置不易察覺，常被忽略而放置，時間一久，黃漬與異味就會擴散。「明明剛清理過，幾天後又出現」的情況屢見不鮮，這也是因為座圈底部隱蔽的結構所導致。

飛濺與濕氣的條件



特別是家中有小孩，或使用匆忙時，常會留下肉眼看不見的飛濺。即使是坐著使用，也難以完全避免微小的回濺。附著在座圈底部塑膠或縫隙中的汙漬，經歷乾燥與潮濕的循環，最終就會轉變為黃漬，這正是「很快又回來」的主因。





黃漬要在乾燥前清除



清潔業者指出，「黃漬要在乾燥固化前清除最重要。」乾掉的尿垢（尿石）用清水擦拭難以去除，對於陶瓷部分，使用專用酸性清潔劑效果較佳。

但對於樹脂製的馬桶座圈，則不建議使用酸性清潔劑，為避免變色與劣化，應以中性清潔劑或專用清潔劑擦拭為主。





適度增加清潔次數



此外專家也表示，「因為馬桶座圈底下平常看不到，每週一次檢查並清潔的習慣，有助於預防復發。」只要在汙漬附著變頑固前定期擦拭，就算不用頻繁使用強力清潔劑，也能更輕鬆維持清潔。

建議的頻率為每週1次。但因各家庭的使用頻率與髒污程度不同，可依情況適度增加清潔次數，較為安心。





清除黃漬4招對策



黃漬不僅影響外觀與氣味，也是細菌滋生的溫床。在潮濕季節，菌數會明顯增加，甚至會直接影響家人健康。由於馬桶座圈底部通風不良、難以乾燥，成為細菌容易繁殖的理想環境。

家庭中微小的清潔延誤，都可能演變成不適與不衛生的來源。廁所是每天都會使用的空間，一點小疏忽就會造成「又出現黃漬」的惡性循環。可用以下方法改善：

發現汙漬立即擦拭。

座圈底部（樹脂部分）基本上使用中性清潔劑擦拭。若使用酸性清潔劑，應短時間內迅速清除。

每月一次拆下座圈，徹底擦拭內部。

加強通風，避免殘留濕氣。

只要將這些習慣化，就能大幅減少「又出現了」的頻率。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：馬桶底部黃漬清不掉？專家揭「關鍵原因」 教你1招根除）

