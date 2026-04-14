馬桶「黃色污垢」好難刷！ 達人：檸檬酸粉浸泡即可
家事達人陳映如近日分享了一次跨海家事教學經驗。她的外甥女在英國租屋後，發現馬桶內部布滿深褐色垂直水垢，底部凹槽更是積累厚厚的黃褐色汙垢，嘗試各種市售清潔劑卻始終無法有效清潔。陳映如立刻提供遠端指導，只需檸檬酸粉末就能輕鬆解決問題。
陳映如在其臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」表示，馬桶除垢步驟相當簡單：首先將適量檸檬酸粉末撒在馬桶有髒污的地方，接著輕輕刷洗二、三下，最後靜置浸泡約一小時（若水垢情況嚴重可延長浸泡時間）。經過這番簡單操作，原本連一般清潔劑都刷不掉的頑固褐色條紋與凹槽黃垢徹底消失，馬桶瞬間恢復晶瑩潔白。
陳映如進一步解釋了為何檸檬酸能如此有效，她指出，像英國這類的「硬水地區」，馬桶內累積的通常不是一般排泄物的髒污，而是「水垢」。水垢屬於偏鹼性的礦物質沉積，因此一般中性清潔劑難以起效，必須使用檸檬酸或白醋等「酸性」物質，才能有效中和並分解污垢，這正是為什麼傳統清潔方法在硬水地區效果有限的原因。
陳映如的分享在社群平台引起廣泛迴響，許多網友對於這個低成本、高效率的清潔秘訣嘖嘖稱奇。驚人的清潔前後對比照更是讓人們看到了檸檬酸的強大威力，也讓許多在硬水地區租屋或居住的民眾找到了解決長期困擾的方法。這個方案不僅成本低廉，操作也極為簡便，只需靜置等待酸性物質發揮作用，無需費力刷洗，對於租屋族而言尤其實用。
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