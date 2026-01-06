馬歇爾基金會報告：中國如侵台將損兵折將 甚至引發政變

美國智庫「馬歇爾基金會」(GMF)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)偕同智庫「美國企業研究所」(AEI)研究員庫柏(Zack Cooper)等美中台專家，撰寫「假如中國武力犯台--中國發動台海小規模衝突與全面戰爭之代價」(If China Attacks Taiwan-The Consequences for China of “Minor Conflict” and “Major War” Scenarios)報告。這份報告5日上線，從經濟、軍事、社會及國際層面分析若中共武力犯台的衝擊與影響；報告也模擬中國如對台發動兩棲登陸作戰後的想定與可能結果。

「馬歇爾基金會」的報告由葛來儀偕同多位美中台專家學者共同撰寫而成。報告指出，若中共對台發動小規模衝突，在經濟成本方面將衝擊中國出口，電子業面臨斷鏈風險，外資亦將逐步撤資並外移供應鏈；中國股、債市將面臨巨幅震盪，投資人拋售資產將導致人民幣劇貶。若發生全面戰爭，全球經濟將裂解成美國友盟集團(市場需求方為主)以及中國集團(商品及原料供應方為主)兩股勢力。

在軍事方面，報告假設在2026至2030年之間，若中國對台灣發動小規模衝突，將失去未來進行軍事奇襲的優勢，台、美亦可藉此小規模危機發動國際友盟支持台灣，迫使中國陷入「消耗戰」的窘境。

第二個想定是若中國發動全面侵台作戰，持續數月的大規模衝突將導致共軍10萬人以上傷亡；台灣方面約有5萬名軍人和5萬名平民傷亡；美國方面則損失5,000名軍人和1,000名平民；日本方面損失1,000名軍人和500名平民。衝突最終以解放軍撤出台灣本島，但仍控制金門和馬祖群島告終。

報告表示，因戰損規模過大而無法隱瞞，中國領導人或將責任轉嫁給共軍指揮官，在極端情況下甚至將引發軍方政變。

在社會成本方面，台海若發生小規模衝突，福建等沿海省份將因交通封鎖導致食物及藥品物流中斷；若戰爭延長且傷亡增加，將引發民眾質疑戰爭的合法性，引起社會動盪。長期戰火一旦波及多個省份，將導致物資匱乏、公共安全體系崩潰等情況。

在國際成本方面，若中國對台發動小規模衝突，將破壞中國與他國的雙邊關係。中國若發動全面戰爭侵台，美盟將召回大使、驅逐中國使館人員，部分國家可能退出「一帶一路」項目及停止金磚國家合作；隨著戰爭時間延長，中國將面臨更嚴重的國際制裁與杯葛。

報告認為，中國對台動武將付出極大成本，但中國仍可能因高估自身能力、低估台美友盟防衛能力及決心、對衝突可控性過度自信，以及缺乏武統替代方案等因素，貿然發起侵台行動。國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心，讓北京理解動武將付出慘重代價，促使中國領導人謹慎決策，以避免衝突發生。