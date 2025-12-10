馬水龍樂譜全集、陳主稅作品樂譜入藏高市圖 臺灣現代音樂典藏再添新章

高雄市立圖書館12月7日在總館舉行一場極具文化重量的典藏儀式，正式接收兩位臺灣重要作曲家——馬水龍與陳主稅——的完整作品樂譜。活動中，鋼琴家劉富美捐贈其夫陳主稅的創作樂譜；同時，在馬水龍教授夫人許子珍及邱再興文教基金會協助下，高市圖也獲贈馬水龍的完整樂譜全集，象徵臺灣現代音樂史料典藏邁入新里程碑。

↑圖說：文化局長王文翠(右1)、高市圖館長李金鴦(左1)與贈予者許子珍女士(右2)、劉富美女士(左2)合影，見證珍貴音樂典藏入館的時刻。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

文化局長王文翠親自出席，盛讚兩位作曲家在臺灣音樂發展上的深刻影響。她表示，這次捐贈不僅使城市獲得珍稀原典，更保存了跨越世代的文化記憶。她強調，樂譜與節目冊是理解創作者思想與時代脈絡的核心載體，文化局未來將持續支持圖書館推廣研究與教育，讓經典作品在城市中再次被看見、被演奏。

高市圖館長李金鴦說明，館方過去已有部分馬水龍作品，此次取得完整全集，加上陳主稅的全數作品，讓研究資源更為完備。相關典藏將設置於大東藝術圖書館，開放讀者、研究者與音樂工作者查閱，成為理解臺灣現代音樂發展的重要支點。

↑圖說：劉富美女士向局長、館長細述樂譜脈絡，分享陳主稅先生作品中的藝術思維與創作細節。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

鋼琴家劉富美受訪時表示，這次捐贈象徵家屬與公共文化機構共同守護音樂資產的心意。她說，樂譜不是靜置書架的紙本，而是蘊含創作者思想與文化記憶的鮮活生命，透過典藏與研究，能啟發新世代創作，使音樂在城市中持續流動。

陳主稅出生於高雄大樹，是戰後臺灣重要的小提琴家及作曲家，為南臺灣培育第一批高等藝術人才，並與音樂家成立「寒月小集」，推動現代音樂創作。他的《秋》、《雲海》及弦樂四重奏《歸途》兼具現代技法與臺灣抒情性，是研究南部音樂史的重要作品。

馬水龍則以融合西方技法與臺灣文化的創作風格享譽樂壇，代表作《梆笛協奏曲》、《雨港素描》等多次獲國家級獎項肯定，並以教職深耕音樂教育，推動臺灣音樂在國際展演上取得重要能見度。

↑圖說：劉富美女士、許子珍女士偕親友、局長與館長合影，與捐贈樂譜一同留下文化傳承的珍貴畫面。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高市圖表示，此次新增的珍貴樂譜不僅補強臺灣現代音樂史料，也讓城市文化記憶更加完整。未來將持續與家屬、基金會及藝文領域合作，擴大典藏與研究能量，讓更多人透過這些作品，看見臺灣音樂的深度、厚度與光芒。

