馬水龍逝世10週年特展記者會 (圖)

普發1萬登記正式開跑，但沒想到有民眾還沒領到錢就被詐騙！一名受害者表示，近來接到假郵局人員的電話，聲稱他被盜用身分，1萬元已經被盜領了，他當下非常驚訝，因此照著對方的指示操作，結果最後損失300多萬元，讓他相當崩潰，「那是我省吃儉用的所有積蓄。」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前