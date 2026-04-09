馬汀鞋撤離台灣倒數 經營36年收攤 旗艦店房東開55萬招新客

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英國知名鞋子品牌馬汀大夫（Dr. Martens）來台36年，驚傳撤出台灣，全台現有實體門市預計4月底前關閉，今天起推出最終出清特賣，最低下殺3折。隨著門市即將撤出，位於台北市忠孝東路四段的旗艦店也進入出空倒數。根據租屋平台資訊，該店面月租開價55萬元，目前正對外招租。

馬汀鞋在台由SHOEX（合順興股份有限公司）代理，業者近日宣布，將結束長達36年的代理合作，並於今天開始在全台門市推出最終出清特賣，最低下殺3折。吸引不少民眾前往搶購，有網友直呼「店裡已經沒剩多少東西」、「馬汀鞋也打折」，也有網友留言表示，去西門店逛逛，發現架上僅剩少量鞋款。

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SHOEX先前曾在臉書粉專公告，因應營運據點調整，百貨內的櫃點已於3月底結束營業。4月起，全台僅剩台北忠孝旗艦店、Trippen台中品牌概念店及西門町品牌概念店等3處門市，預計營業至4月底，之後將全面退出台灣。

隨著實體門市即將結束營業，台北市的2間店面也已開始招租。根據《591房屋交易網》資訊，位於台北市忠孝東路四段的忠孝旗艦店，每月租金開價55萬元，最短租期為2年；西門町品牌概念店則開價每月40萬元，一樓面積約27坪，最短租期為5年。

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