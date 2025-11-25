馬汶邊境義診 送愛到無醫村

翻開地圖仔細查看馬來西亞砂拉越和汶萊之間的國界，會發現兩國邊境有四段陸路交接處。從美里出發，最靠近的就是雙溪都九關卡。距離這個關卡約10公里的地方，有個小鎮叫做瓜拉峇南，沒有醫院，沒有診所，居民病了只能想辦法到美里市去。

義診才開始，大雨就下個不停，但是瓜拉峇南親善村的村民反應依舊熱烈。這個村子位於砂拉越美里北部，距離汶萊邊境只有10公里。村里沒有診所，最靠近的美里醫院驅車距離超過30分鐘。

村民 法蒂瑪：「有些人離診所較遠 離醫院也遠，這些人就不想去就醫，因此這樣(義診)產生動力，他們會覺得容易來到這裡，尤其這裡是偏鄉地區，就近參與比較方便。」

美里慈濟志工自2019年開始在瓜拉峇南服務，為當地貧苦村民、非公民群體提供義診，拔除病苦。

醫師 羅韻華：「我覺得我們給他們一個鼓勵，他們很高興，我們跟他講話 (觸)摸他們，因為他們覺得他們好像是，社會最低的群體，所以他們覺得這邊沒有地位，所以你們來照顧他們，他們很高興，他們覺得他們也是人。」

醫師 席爾維亞：「我覺得這樣的活動，對特別需求的病人很有益，例如非國民，因為他們負擔不起醫院的費用，這裡我們無償提供醫藥給他們。」

這次義診集結四十位醫療人員和四十多位志工，設有門診、眼科、中醫與針灸、藥劑科和牙科，服務超過210位民眾。

牙醫 林詩涵：「他們其實是在沖涼的時候刷牙，其實刷牙 是在睡覺之前要刷牙，就是睡覺之前刷了牙就睡覺，不是說在沖涼的時候刷牙，然後再去吃晚餐，這個是偏遠的居民，有一個這樣的迷思。」

慈濟醫療不僅治療病苦，更注重預防醫學；不要求醫術高明，但求醫者以愛為本，能有更多的體恤和仁心，視病如親。

