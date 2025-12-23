馬沙溝多功能活動中心啟用

將軍區馬沙溝多功能活動中心二十三日啟用，提供優質的公共活動空間。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕將軍報導

花費三年完工的將軍區馬沙溝多功能活動中心，二十三日舉行啟用儀式，在地民眾以辦喜事的心情，享用湯圓感受「入厝」的喜悅。

啟用典禮由市長黃偉哲主持，他指出，馬沙溝多功能活動中心新建工程，於一一一年十一月動土，耗時三年完工，多功能活動中心不僅是社區公共建設邁向新階段的象徵，更為當地居民提供優質、安全的公共活動空間。未來可辦理共餐、關懷據點，方便民眾舉行嫁娶喜慶事宜，也是推動居民終身學習的重要據點。

將軍區公所說明，原有活動中心因內部空間狹小且出入口緊臨道路，有安全疑慮，市府基於使用需求及安全考量，由市府編列預算自籌三千七百八十六萬元辦理，該建築為二層設計，總樓地板面積約為二百零一坪。

將軍區長張介軍指出，新建活動中心位置涵蓋長沙里及平沙里，一樓設置禮堂，提供里民舉辦集會、婚宴等活動使用，也可發揮在地化的社區照顧，營造永續健康的社區環境；二樓規劃多元使用空間，可達成多目標使用功能，落實市民對公有公共設施的需求。