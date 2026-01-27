馬沙溝農路改善 拓寬便利交通

市長黃偉哲二十七日視察將軍馬沙溝農路改善工程。（市府提供）

記者盧萍珊∕將軍報導

市長黃偉哲二十七日前往將軍區馬沙溝農地重劃區視察改善工程，由市府自籌二百多萬元整修農水路，鋪設ＡＣ路面共八百零八公尺，改善前路寬為四公尺，提升大型農機具作業便利性。

馬沙溝農路自民國六十七年農地重劃完工後，長年使用破損且路旁雜草蔓生，市府自籌二百二十五萬元由將軍區公所重新整修農路，鋪設ＡＣ路面共八百零八公尺，改善前路寬為四公尺，改善後移除既有雜草灌木，地盡其用，寬度增加至五點四公尺，由於該區域周邊盛產玉米、紅蘿蔔、洋香瓜、高粱及牛蒡等，改善後對農產品搬運及往來車流交通安全的提升，有效帶動農業邁向永續發展。

地政局指出，市府自一０八到一一四年挹注資源改善農漁水路建設，合計投入改善經費六十七點二七億元，完成改善農路約達一千七百四十三公里、水路約達二百二十六公里、漁路一百四十七公里，南市於一一五年預計再投入農漁水路改善八點一億元，改善農水路總長度將超過五條中山高速公路，整體改善成果居全國之冠，大幅提升本市農業生產及運輸效率。