馬沫克宣布參選加州副州長 主打移民人權
哈佛法學院畢業、曾任美國公民自由聯盟（ACLU）民權律師的華裔青年馬沫克（Oliver Ma），近日正式宣布角逐 2026年加州副州長選舉，強調要奪回公共政策主導權，擺脫企業與財團對政府的影響，讓加州真正為普通民眾服務。1月17日馬沫克在桑尼維爾舉辦見面會，包括庫比蒂諾副市長趙良方在內的多位民選官員與社區人士出席其競選活動，表達支持。
馬沫克出生於中國，在美國成長。他在演講中回顧童年經歷時表示，自己從小替父母與祖母填寫表格、打電話處理事務。儘管他和妹妹都是美國公民，但祖母並非公民，卻長期照顧他們的生活起居。馬沫克回憶，自己在初中時期，祖母曾因族裔背景遭到盤查並被錯誤指控犯罪，這段經歷在他心中埋下投身民權工作的種子。
大學期間，馬沫克參與非營利組織「全美華裔青年領袖協會」（Future Chinese Leaders of America），致力培訓亞裔青年參與公共事務、爭取族群平權。他畢業於柏克萊加大，隨後進入哈佛法學院深造，並加入ACLU南加州分會，專注從事移民與民權法律工作。
馬沫克指出，去年在加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）參與志工服務時，親眼見證移民執法對家庭造成的衝擊。一次行動中，志工接獲通報，一名年幼女孩獨自留在車內，原因是其父親在開車途中遭邊境執法人員攔查並當場拘留，孩子卻被遺留在現場。
該名父親已在美國生活逾20年，是農場工人，從未犯罪，育有四名美國公民子女，卻被送入移民關押中心。馬沫克指出，在這些以營利為目的的關押設施中，被拘留者每日勞動僅獲一美元報酬，而與家人通話一次卻需支付五美元，「等於要工作一整周，才能與孩子通一次電話。」
他進一步以加州的移民關押中心為例指出，該設施為私人營利機構，按人頭向政府收取費用。根據公開資料，該中心在上一財政年度花費納稅人約3.4億美元，平均每日關押人數僅47人，換算下來，每名移民的年度成本高達約 700 萬美元。
「企業從家庭破碎中獲利，而納稅人的錢卻被用在摧毀社區，」馬沫克表示，這正是他參選的重要原因之一。
馬沫克提出三大政策主軸：第一，關閉以營利為目的的移民關押中心，追究執法機構違法責任，並擴大對社區志工快速應變網路的經費支援；第二，限制大型企業囤積獨棟住宅，遏止投機行為，推動房價與租金合理化；第三，推動州立大學學費減免與可負擔住宿政策，落實教育平權。
他也分享個人在職場與社會中遭遇歧視的經歷，包括即使身為哈佛法學院畢業、ACLU 民權律師，仍因出生地是北京而在移民關押中心遭拒絕進入，被要求出示並不存在的移民檔。
馬沫克指出，在美中關係緊張的背景下，華裔與亞裔美國人更容易被貼上不忠誠或間諜的標籤，「如果我們不坐在決策桌上，就會成為被擺上桌的對象。」
「這就是我參選的原因，」他說，「為了保護我們的民權、家庭與下一代的未來。」
