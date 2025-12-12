馬照跑、舞照跳塞給苗博雅？他揭造謠四步驟

▲誰把馬照跑、舞照跳塞給苗博雅？旅美教授揭假新聞「造謠四步驟」。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.19）

[NOWnews今日新聞] 台北市議員苗博雅近日提到現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人，仍維持上班上課等社會運作，引發議論！網路上還散播「馬照跑、舞照跳」爭議言論，旅美教授翁達瑞強烈譴責這是一場有組織的假新聞戰役，苗博雅根本沒有說過這句話，卻因一句捏造的言論，被網民罵得體無完膚。

翁達瑞發文指出，自己也曾是類似攻擊的受害者，並揭露這場針對綠營的「戰爭」早就開打，其模式分為四個步驟﹔中央廚房選定對象，捏造抹黑言論，並透過特定管道釋出。部分媒體寫成新聞，並故作無辜；名嘴與粉專放大，親藍名嘴隨即在政論節目中放大假新聞；親藍粉專也跟進，大肆批判攻擊對象；網軍大規模轉貼，形成排山倒海的輿論壓力，使受害者百口莫辯。

翁達瑞強調，儘管這句話的出現版本多樣，不論前面加「台海開戰」或後面接「青鳥好天真」，最終都指向苗博雅，但他重申「問題是，苗博雅根本沒有講這句話。」他表示，這場輿論戰已不再是單純的討論，而是有組織、有目的的戰爭。民進黨和綠營人士不能再沉默，必須出面迎戰，不能讓苗博雅孤軍奮戰，以免讓離譜言論傷害無辜政治人物。



