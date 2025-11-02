馬爾地夫宣布「2007年後出生者不得抽菸」 外國遊客也適用

馬爾地夫宣布「2007年後出生者不得抽菸」。（示意圖／unsplash）

馬爾地夫政府宣布，自11月起正式實施「世代禁菸令」（Generational Smoking Ban），規定2007年1月1日之後出生的國民，終身不得購買或吸食任何菸品，成為全球唯一採取「世代限菸」政策的國家。

根據《sun.mv》等外媒報導，今年5月馬爾地夫《菸草管制法》修正案由總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）簽署通過，並於本月正式生效，相關措施將「保護公共健康，推動無菸世代」，這項禁令涵蓋所有形式的菸草產品。

新法規除了禁止2007年後出生者購買、持有或吸食菸品外，也禁止透過自動販賣機、網購或外送等無法驗證年齡的方式販售菸品，零售商必須在銷售時查驗年齡，而此項措施也適用於造訪馬爾地夫的旅客。

馬爾地夫衛生部過去10天內與多個單位及當地媒體合作，舉辦一系列宣導活動，包括倒數活動與24小時接力路跑，呼籲全民支持「無菸世代」理念。

根據「馬爾地夫健康統計2022」報告，該國多數疾病與死亡案例皆與菸草使用有關。穆伊祖總統近年積極推動禁菸政策，2024年便已禁止電子菸與加熱菸，並將香菸進口稅與相關稅金提高一倍，希望透過多管齊下的手段降低吸菸人口。

