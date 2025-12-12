馬爾地夫旅遊 台南境外移入登革熱+1

南市衛生局強調，預防登革熱須全體市民朋友共同來努力，共同落實「巡、倒、清、刷」，清除居家積水容器。（南市府衛生局提供）

記者王勗∕台南報導

台南市繼10日新增第19例境外移入登革熱病例後，11日再添新個案，據衛生局初步疫調顯示，該案為永康埔園里30多歲本國籍男性，該案前至馬爾地夫旅遊，9日於當地出現疑似症狀，10日返國入境經NS1快篩檢出陽性，返回台南立即就醫、並未進入社區。11日經PCR確診陽性，將待病毒血症期結束返家。

據了解，第20例境外移入登革熱病例於馬爾地夫旅遊期間出現發燒及肌肉痛症狀，10日搭機返台仍有不適情形，機場檢疫站進行NS1快篩檢出陽性，該案於離開機場返回台南後立即入院。南市登防中心獲報後已完成相關衛教關懷和居住地、工作地等環境巡檢和病媒蚊孳清等防疫措施。

南市衛生局指出，據疾管署114年國內外登革熱疫情統計資料分析，各國病例目前以菲律賓最高，其次為越南、印尼，國內境外移入病例感染國家來源以越南、印尼、菲律賓及泰國為主。市長黃偉哲也籲請醫療院所提高警覺加強通報，提醒民眾出國做好防蚊措施，如有症狀應盡速就醫。

南市衛生局強調，預防登革熱須全體市民朋友共同來努力，共同落實「巡、倒、清、刷」，清除居家積水容器，減少病媒蚊孳生。如出國旅遊、工作或返鄉探親，也應留意防蚊措施，並於返國十四日內持續觀察自身健康狀況。