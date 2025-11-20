馬爾地夫海邊激吻！鄭爽前男友胡彥斌疑熱戀小16歲「AI女神」

胡彥斌和小16歲的易夢玲傳出戀情。翻攝自微博



中國歌手胡彥斌唱紅〈男人KTV〉等歌曲，被封為「音樂才子」，近來他被網友直擊在馬爾地夫海邊與一名正妹忘情擁吻，影片曝光後迅速登上熱搜，而女方身分被起底是小他16歲的網紅兼演員易夢玲，引發大批網友熱議。

有網友分享影片，透露日前意外在馬爾地夫遇見胡彥斌，胡彥斌戴著墨鏡、穿著短袖上衣，與一旁身穿酒紅色連身裙的女方互動親密，貼臉自拍、深情擁吻。影片曝光後引發關注，網友隨即比對出女方是曾以高顏值走紅、被封為「AI女神」的易夢玲，後轉型演員，出演過《大夢歸離》、《萬古最強宗》等劇。

事實上，早前就有網友拍到他們一起觀看張一山主演的舞台劇，坐在相鄰座位，胡彥斌戴帽微笑入鏡，易夢玲則戴口罩比出剪刀手。此外，甚至有網友翻出兩人戴過同款情侶手錶的舊照，讓戀情傳聞更加甚囂塵上。

然而，也有人質疑，「馬爾地夫激吻」影片角度太完美、畫質太清晰，像是「安排過的短劇拍攝」，不過，由於胡彥斌和易夢玲的IP位置確實皆顯示在馬爾地夫，討論熱度持續攀升，目前兩人皆未做出回應。

胡彥斌的上一任眾所周知的感情是與小9歲女星鄭爽，兩人於2015年至2016年間多次傳出分合，又被爆曾訂婚，但始終未公開說明。鄭爽後來在自傳《鄭爽的書》中寫下戀情細節，雖未指名，胡彥斌當時轉發文章力挺，被解讀為間接承認。

