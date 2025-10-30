作者／萊納．瑪利亞．里爾克出版社／木馬文化

一個人漂泊無依，如何自孤獨、病與死、創造與上帝，以及愛，湧出最深刻的力量？

丹麥青年馬爾泰．勞里茲．布里格出身沒落貴族，在他眼中，巴黎是瀰漫貧苦與死亡氣息的灰暗之地。二十八歲，一無所成，孑然一身，鎮日恐懼。舊日回憶不時攫住他的思緒，領他想及至親死亡、宅邸幽靈、美好往昔……在極致孤獨之中，馬爾泰承受一切，他將坐下，日以繼夜寫作，為了自心中迸發出一行詩的第一個字。

廣告 廣告

《馬爾泰手記》為德語詩人萊納．瑪利亞．里爾克以七十一個片段寫成的半自傳式小說，探討一個人如何在最深刻的孤寂當中，尋索童年的意義，直視自身無以名狀的恐懼，領悟與上帝的距離，習得愛所必將擔負的重量。

明年將是里爾克逝世一百周年，木馬文化出版以德語直譯版的《馬爾泰手記》，邀請讀者重新尋訪這位詩人的靈魂書寫。閱讀字裡行間的沉吟思索，看詩人如何以與生俱來的纖細敏感，觀察、感受這個既豐盛也荒蕪的世界，並將筆記文字化為純粹的心靈圖像；也一窺微光明滅的詩心，如何在靜默中沉澱、等待、醞釀，一行詩第一個字的閃現。