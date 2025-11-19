馬特維丘克：普丁戰勝將鼓勵威權主義 (圖)

其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 8 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 11 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間
即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化 北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」 綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光民視影音 ・ 1 天前
「台灣有事論」觸怒中國 日外務省亞太局長飛抵北京 今展開嚴正交涉
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，雙方互不退讓。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員今(18)日展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於昨日飛抵北京，預計今日將和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。 根據NHK引述日本政府消息人士透露，金井局長在今日會談中將重申，日本並未改變對華一貫態度。同時表明，即時雙方在安全保障、台灣問題上存在「根本新頭殼 ・ 1 天前
才嗆收上萬台獨舉報! 下一秒國台辦口誤:"懲獨"必遭懲治
政治中心／綜合報導中國跨境鎮壓立委沈伯洋，立院龍頭韓國瑜卻沒表態支持，民進黨立委今天在國防外交委員會，臨時提案，聲援沈伯洋，不過，國台辦今天召開記者會，聲稱收到上萬台獨舉報，卻口誤把「謀」獨必遭懲治，說成了「懲」獨必遭懲治，等於打臉自己，沈伯洋反諷，中國終於說出真心話。中國點名沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立委在國防外交委員會上，提出臨時提案聲援沈伯洋，強調中國對我國國人沒有管轄權，中共應自我克制、予以嚴厲譴責。立委（民）王定宇：「我們遺憾院不做，那我們委員會應該可以來做，特別這次牽涉到是，本委員會的同仁，呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起贏得尊重，老是這種耍流氓手段，你只有大但沒有任何文明可言，那我們給予最嚴厲的譴責。」中國國台辦發言人朱鳳蓮口誤說「懲獨」必遭懲治（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵vs.王定宇：「本會呼籲中共應自我克制，我希望做一下這個文字的修正，我本來以為她要把自我克制，改成應自我了斷，但是沒關係我尊重。」主席國民黨立委馬文君，多次詢問有沒有意見，但自家人幾乎都不在場，最後沒表決就通過提案。國民黨立委馬文君：「其他在場委員還有沒有其他意見，沒有意見本提案照案通過。」中國撈過界，今年三月還推出「舉報台獨」專欄，聲稱收到上萬封舉報，不過，國台辦發言人朱鳳蓮開嗆時，竟口誤說錯話。中國國台辦發言人朱鳳蓮：「正告台獨頑固分子，不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，"懲獨"必遭懲治，謀獨必遭懲治。」立委（民）沈伯洋：「國台辦終於吐出了真心話，本來他們是要講這個謀獨，會遭到什麼樣的懲戒，就會講成懲獨為什麼呢，因為跨國鎮壓這件事情，就是為國際社會所不容，所以國台辦這次終於講對了，他們用這種跨國鎮壓的方式，終究會遭受到制裁。」民進黨立委沈伯洋酸中國終於說出真心話（圖／民視新聞）沈伯洋狠酸，中國終於說出真心話，等於打臉自己，朱鳳蓮的口誤，讓中國大張旗鼓的跨境鎮壓，瞬間淪為笑話。原文出處：才嗆收上萬台獨舉報 下一秒國台辦口誤 ：「懲獨」必遭懲治 更多民視新聞報導國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓沈伯洋被通緝！立院外交國防委員會通過譴責案 王定宇：中方無權對國人管轄民視影音 ・ 3 小時前
備戰2026！黃國昌宣示藍白合不容破壞 鄭麗文：違紀者依各黨家規處理
民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文今天（19日）下午3時在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，過程全程公開。鄭麗文表示，希望未來藍白合作能一加一大於二，全方位合作無死角，帶給台灣人民最好的政策、團隊及治理，藍白是台灣主流最新民意。黃國昌強調，兩黨有最大的誠意，用最好的機制挑選最強團隊，他將責成民眾黨智庫向國民黨政策會請益，用行動宣示兩黨智庫對接，共同討論地方治理及2026目標。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 6 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
流感疫苗施打率上升！ 北市公費庫存將見底：符合資格快接種
截至11月17日，台北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較113年同期接種量增加13%，但設籍台北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。 北市衛生局表示，統計10月1日至11月16日，北市流感併發重症病例共30例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒2人、65...CTWANT ・ 9 小時前
41J肉聲／中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。鏡報 ・ 3 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 1 天前
北市流感疫苗剩12.3萬劑！30例重症9成未接種 衛生局急喊「快打」
【記者張綵茜／台北報導】台北市公費流感疫苗僅剩約12.3萬劑！近期流感併發重症達30例，9成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，衛生局呼籲接種資格者應儘速接種。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
中日關係惡化 日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回
即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」民視 ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前