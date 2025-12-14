馬狂奔豬跳車 馬路「撞」況多1／兩匹馬台61線狂奔 1車閃避不及撞上駕駛輕傷馬匹死亡

台61線後龍路段有兩匹馬在快速道路上出現。（示意圖：pexels）

馬路上真的出現馬，地點在西濱快速道路。昨天傍晚5點多，有2匹馬狂奔了足足2公里，有駕駛閃避不及撞上馬匹，導致其中一匹馬當場死亡。駕駛臉部跟手部也有擦挫傷，好在傷勢並無大礙。警方調查發現，這兩匹馬是附近的民眾飼養，但這個馬場有馬匹出逃已經不是第一次，今年三月也曾經有馬匹外出逛大街。

咯嗒咯嗒的腳踏聲，兩匹馬在快速道路上，不斷奔跑，一旁還有車輛開過去，馬匹與車爭道，地點就在台61線後龍路段。

為了避免馬匹暴衝，許多駕駛開車經過牠們旁邊時，都特別放放慢速度，不久之後意外還是發生。一名張姓轎車駕駛看到馬匹時，已經來不及，導致馬被撞到奄奄一息，現場留下大片血跡，轎車也嚴重毀損。

廣告 廣告

後龍分隊李杰儒：「現場為1輛小客車，因閃避不及撞上1匹小馬，車主本人臉上及左手只有約一公分的撕裂傷，救護人員於現場幫患者處置傷口之後，送往附近的頭份為恭醫院治療。」

車禍意外發生在13日的傍晚5點多，2匹馬突然現身在苗栗西濱快速道路上。馬路上怎麼會有馬？警方也沿線進行追查，終於找到馬匹的飼主。

馬廄距離台61線相當近，馬匹疑似離家出走，北上跑了2公里，在98.6公里處大山路口附近時，跟轎車發生車禍，車上當時有三個人，只有駕駛輕傷。同一個馬場發生出逃事件，已經不是第一次，除了13日兩匹馬跑上台61線，今年3月也有4匹馬逛大街，去年6月也有馬匹脫逃。

依照道交條例規定，飼主疏於管理，讓家禽家畜或寵物在道路上奔走妨害交通，可開罰300元以上600元以下罰鍰，導致意外發生時，飼主也須負起刑事及民事相關責任。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

馬狂奔豬跳車 馬路「撞」況多2／國一虎尾段豬突跳車翻滾 後方駕駛目擊嚇壞

鏟子超人幫集氣！台鐵副站長車禍昏迷 家屬急尋目擊者

「無視保護令」衝豐原車站砍前女友母女 狠男一審判1年7月