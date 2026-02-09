馬王、山豬王將現身警專！太子集團33輛超跑拍賣日曝光

台北地檢署委託執行署台北分署拍賣太子集團33輛各式豪車，拍賣會預計將在3月2日在台灣警察專科學校舉行。（圖／資料畫面）





檢警調偵辦太子集團在台洗錢案，合計查扣該集團名下不動產24筆、銀行帳戶332個、 各式名車35輛及精品等，扣押物價值總計逾新臺幣50億元， 3月2日行政執行署臺北分署將在台灣警察專科學校舉行競拍，標售33量總價將近5億元包含BUGATTI（Chiron Sport）、馬王LaFerrari在內等豪車。

為保全扣押物現有之價值，日前精品標的已於今年2月3 日由行政執行署士林分署順利完成首場拍賣外，為避免扣案名車因長期停放導致價值減損，台北地檢署署囑託行政執行署臺北分署辦理變價拍賣。

將拍賣的勞斯萊斯。（圖／翻攝畫面）

最受矚目的各式超跑、豪華名車拍賣會，正式定於今年3月2日（星期一）上午在臺灣警察專科學校（臺北市文山區興隆路3段153號）舉行。本次拍賣標的共計 33 標，包括 BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）及 ROLLS-ROYCE、PORSCHE 等多款極致罕見限量超跑與名車。

檢警查扣豪車。 （圖／翻攝畫面）

鑑於拍賣物件眾多且具高價值及高度特殊性，本次活動特別選定於臺灣警察專科學校辦理，俾利安全維護及參與競標民眾鑑賞名車，提高出價意願，並展現政府打詐決心。

