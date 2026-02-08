「馬理多多」紅包袋超夯！ 張以理岳母、兒子手貼硬幣傳情

民進黨高市左營楠梓議員參選人張以理的創意紅包袋相當吸睛，還找來張以理的岳母與兩位兒子一起加入「手作」行列，一枚一枚將壹元硬幣貼上紅包袋。（張以理提供）

春節腳步近，各式年節文宣紛紛出籠，民進黨高市左營楠梓議員參選人張以理的創意紅包袋相當吸睛，還找來張以理的岳母與兩位兒子一起加入「手作」行列，一枚一枚將壹元硬幣貼上紅包袋。紅包袋上不僅貼著真的壹元硬幣，更印上「馬理多多」諧音祝福，讓收到的民眾直呼「很有質感」、「真的很用心」，紛紛拿起手機拍照分享。

這份紅包袋的巧思藏在「馬理多多」四個字中。張以理解釋，取自馬年的「馬」，結合自己名字中的「理」，諧音「Money多多」，既應景又討喜，讓人會心一笑。而貼上的壹元硬幣更有深意，象徵「一元復始、萬象更新」，代表新的一年重新出發的美好寓意。

「紅包的重點從來不是金額，而是祝福與心意。」張以理強調，過年最重要的是團圓與溫暖，希望透過這份簡單卻真誠的祝福，把年節溫情送到每位民眾手中。

從備料到製作，全家總動員完成這項工程，讓這份年節小物多了一層「一家人一起為選舉努力」的溫馨意義。走訪地方發送紅包袋時，不少民眾收到後笑說「這紅包袋會捨不得用」，也有人大讚設計既有創意又有記憶點，在社群媒體上引發討論熱潮。有民眾表示，收過許多參選人的文宣品，但像這樣有溫度、有巧思的真的不多見。

張以理表示，選舉不只是口號與看板的競爭，而是透過一點一滴與民眾的互動，讓大家真正感受到誠意與關心。這份小小的紅包袋，承載的不只是新春祝福，更是一份貼近民心的溫暖心意。

