一馬當先找工作！ 新營就業中心新年3場徵才

新營就業中心將於1月舉辦3場徵才活動，共邀集11間廠商，提供超過230個工作機會。





迎接農曆年前轉職旺季，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心為協助民眾順利就業，將於1月舉辦3場徵才活動，邀集11間廠商共襄盛舉，提供超過230個工作機會，橫跨餐飲、食品、服務業、製造業等多元產業，鼓勵求職者踴躍參加，一馬當先找到好工作。

1月徵才廠商包含嗑肉石鍋、全家便利商店、麥當勞、全聯、爭鮮、卡多利亞食品、頂旺團膳、太陽堂餐飲、恒大股份有限公司等知名企業，提供門市人員、內/外場人員、計時人員、大夜班人員、餐飲服務人員、儲備幹部(店長)、作業員、機械維修員、中/西餐烹飪廚師、廚師助理、營養師、衛生管理人員、小客(貨)車司機等工作機會。其中，逾半數正職職缺起薪達3萬元以上，並提供超過75個兼職職缺，讓有時間彈性需求的民眾也能依自身狀況選擇適合的工作。

此外，臺南市政府環境保護局鹽水區清潔隊特別招募短期環境清潔工及春節清潔工，於春節及燈會期間協助打掃街道環境，共同維護鹽水市容。

3場徵才活動時間及地點：

1/8（四）9:30-11:30【新春賀彩，一馬當先】新營聯合徵才，新營就業中心2樓會議室 (台南市新營區中正路102-3號)，共5家廠商，提供127個職缺。

1/12（一）9:00-11:00【馬喜舞春，喜迎好人才】白河聯合徵才，白河舉人公廟 (台南市白河區秀祐里頂秀祐80號)，共5家廠商，提供80個職缺。

1/19（一）9:00-11:00【城市的好年，由您守護】鹽水清潔隊徵才，鹽水老人文康中心3F會議室(台南市鹽水區治水路254號)，共25個兼職職缺。

新營就業中心主任陳續文指出，115年最低工資已調整為月薪29,500元、時薪196元，提醒求職者面試應徵時留意自身權益。因應國際經貿情勢影響，勞動部持續推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」等資源，協助受影響失業勞工儘速重返職場或轉換跑道，徵才活動現場亦設有相關諮詢專區，可搭配婦女再就業、五五就業獎勵等獎助專案，歡迎求職民眾多加利用，有機會獲得3至6萬元就業獎勵金。

更多詳細資訊可上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」粉絲專頁，亦可電洽06-6328700新營就業中心及鄰近就業服務台諮詢。





