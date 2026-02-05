一馬當先開新運 中港集愛墨香溢

台中港務分公司五日舉辦愛心義賣活動，吸引民眾共襄盛舉，讓溫暖延伸到社會每個角落。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為落實企業社會責任及發揮社區關懷，台中港務分公司及台灣港務港勤公司台中營運處聯手於五日在海港聯合大樓南棟共同舉辦「一馬當先開新運：新春揮毫暨愛心義賣活動」，不僅響應公益、落實環保永續，更讓民眾藉春聯的祈安求福，感受濃厚的春節氣氛及吉祥味；現場同步設置春聯書寫體驗區，邀請活動對象親手寫下新春祝福，在墨香中感受傳統文化的溫度與力量。

台中港務分公司表示，愛心義賣活動現場，所有的義賣品都是台中港務分公司及港勤公司的同仁精挑細選後所捐贈，商品種類非常多樣，從玩具、運動用品、小家電到居家日常生活用品等，應有盡有。每樣商品都以非常感心的價格售出，將愛心化為實質的幫助，並兼具環保循環再利用的社會意義。

廣告 廣告

台中港務分公司指出，此次義賣活動結合傳統藝術與公益關懷，凡購買義賣商品滿額，即可兌換書法名家艾和繁等三位老師現場揮毫春聯一組，期望透過一幅幅充滿祝福的春聯，迎接嶄新的一年，為社會注入更多溫暖與希望，讓每一份善意都化為實際行動。

五日活動參與民眾以熱情支持踴躍購買，此次義賣所得共計二萬三百一十七元，將全數捐贈予財團法人十方啟能文教基金會附設十方啟能中心。

凡購買義賣商品滿額，民眾即可兌換書法名家現場揮毫春聯。（記者陳金龍攝）

港務公司說，港務公司除致力發展港埠業務，亦透過募集捐贈、辦理義賣、支持社福團體產品採購、擔任志工活動等各種方式，將愛心轉化為實際行動，落實環保永續及企業社會責任，期待匯集更多的愛，守護弱勢，傳遞希望，讓溫暖延伸到社會每個角落。