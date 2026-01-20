一馬當先 陳亭妃公布春聯主題

立委陳亭妃二十日公布一馬當先春聯，象徵年底將參選台南市長的行動力。(記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

農曆新年將至，剛在民進黨市長初選過關的立法委員陳亭妃二十日公布今年春聯主題「一馬當先」，整體設計簡潔大方，展現濃厚年節氛圍與勇於向前的意象。

活動現場包括市議員陳秋萍、陳碧玉、蔡秋蘭、李偉智、周麗津、陳怡珍、吳通龍，以及蔡旺詮執行長等人到場，共同為新年揭開序幕。

陳亭妃表示，「一馬當先」不只是新春祝福語，更是一種對未來的期許與態度，新的一年希望每個人都能勇敢向前，為家庭、為生活努力打拚；而對她而言，這四個字更代表把責任放在前面、把事情走在前頭，「該做的事不等人交代，該扛的責任要先站出來。」

她強調，今年完全以書法呈現春聯，是希望透過傳統筆墨，傳遞穩定、踏實與累積的力量，呈現出一馬當先的氣魄，表達耐心與定力。