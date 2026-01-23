「一馬當堅」對上「一馬當先」 王世堅合體陳亭妃1/31台南登場





民進黨立委王世堅信守承諾，再度南下台南力挺民進黨台南市長提名人陳亭妃。陳亭妃·王世堅今宣布，將於1月31日下午2時40分於台南永康府城滿福舉辦王世堅合體陳亭妃 「一馬當堅」對上「一馬當先」，兌現初選期間對台南支持者的承諾。

陳亭妃指出，「扶龍王」王世堅1月11日到台南的時候，大家紛紛詢問「一馬當堅」的春聯，王世堅委員就直接表示，只要亭妃順利通過初選，就一定會再回到台南，如今說到做到，也讓許多支持者相當感動。她表示，在政治上，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，這就是「扶龍王」王世堅。

陳亭妃表示，近期她公布象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，剛好和王世堅的「一馬當堅」有同樣的意含，不論「當先」或「當堅」，都只有一個重點，就是我們要永遠站在人民的最前面，讓人民無後顧之憂。也因為這次合體見面會，讓「一馬當堅」與「一馬當先」同場亮相，也象徵彼此的情誼與政治承諾。

