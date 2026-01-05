「一馬當堅」春聯亮相含意曝 王世堅：選區外民眾可致電索取

王世堅日前公布馬年春聯設計為「一馬當堅」。（鏡新聞、翻攝自王世堅臉書）

2026年是馬年，民進黨立委王世堅推出以諧音設計的「一馬當堅」春聯，象徵「堅定走在正義道路」，其他縣市的網友敲碗索取，他表示春聯印製約1萬2千張，非選區民眾若有需要可致電，將由助理送過去。

農曆春節將近，王世堅日前公開今年馬年春聯設計，選用「一馬當堅」4字，結合生肖與姓名的諧音巧思，引發網友關注，不少台北地區以外的網友也希望索取春聯。

王世堅今日在立法院受訪時說明，將常見的「一馬當先」改以「堅」字呈現，寓意做一個堅定、走在正義道路上的人，他強調，這樣的設計並無代表民進黨參選台北市長的弦外之音。

至於是否全台發放，王世堅表示春聯共印製約1萬2千張，選區外民眾若有需要可致電服務處，將由助理送過去，他認為春聯數量應該足夠發放。