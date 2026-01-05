「一馬當堅」春聯曝光！網敲碗全台發 王世堅：打電話來就會幫送過去

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委王世堅日前公布其馬年「一馬當堅」春聯。（圖／翻攝王世堅臉書）

民進黨立委王世堅去年因抖音神曲《沒出息》爆紅，新增不少粉絲，面對農曆春節將屆，王世堅日前公布其馬年「一馬當堅」春聯將在台北服務處發放，不少網友敲碗「全台發放」、「外縣市也想要」。王世堅今（5）日受訪時也分享春聯意涵，指「一馬當堅」代表「堅定走在正義的道路」。至於外界解讀，是否有代表民進黨參選北市長的弦外之音？但王世堅畏示，他完全沒有別的意思。

民進黨立委王世堅馬年「一馬當堅」春聯，還印上了鬼娃。（圖／翻攝畫面）

王世堅上午接受媒體聯訪時，媒體詢問，關於他印製的馬年「一馬當堅」春聯？王世堅表示，因為春聯一向就4個字，馬年一般都是「一馬當先」，他想諧音「一馬當堅」，他認為這個「堅」很好， 代表「堅定走在正義的道路」的意思。至於「一馬當堅」也被外界解讀，是否有代表民進黨參選北市長的弦外之音？王世堅表示，他完全沒有別的意思。

廣告 廣告

媒體追問，網友敲碗全台發放，是否春節會全台發放？王世堅表示，好像只印了1萬2千張，除了他的選區以外，有很多朋友跟他要的都有登錄，大概還夠，「只要有需要春聯的朋友們打電話來，那我們會幫他送過去。」

民進黨立委王世堅馬年「一馬當堅」春聯。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

民進黨台北市長人選未定 王世堅曝：再過一、兩周後會有結論

陳水扁意在爭取賴清德特赦？王世堅：現在國事如麻，更急迫的事情還很多

民進黨2026北市熱門人選 賴清德讚吳思瑤「第一名立委」

TPBL／王世堅「從從容容」開球！中信特攻首戰狂轟 拚 2026 旗開得勝

