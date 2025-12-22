一馬當鮮佳餚滿筵 臺南市場年菜訂購開跑

南市長黃偉哲、經發局長張婷媛、市場處代理處長林士群介紹「一馬當鮮，佳餚滿筵」馬年年菜，要讓民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。（記者李嘉祥攝）

迎接馬年春節，臺南市市場處今年號召崇義、開元、文華、仁德、麻豆、玉井及學甲等七大公有零售市場特色攤商端出精緻年菜，市長黃偉哲、經濟發展局長張婷媛、市場處代理處長林士群昨（二十二）日於推薦會中介紹「一馬當鮮，佳餚滿筵」年菜，讓民眾以實惠價格輕鬆圍爐過好年。

黃偉哲市長表示，今年報名年菜攤商踴躍，參與市場也較去年擴大，從傳統手路菜到創意年節料理一應俱全，不但平價美味，品質不輸五星級飯店，且菜色實惠又多元，歡迎把握機會預訂傳統市場年菜。

張婷媛局長說，市場處持續透過行銷活動提升市場曝光與品牌形象，讓市場不僅是採買食材地方，更是凝聚情感與傳遞幸福的溫暖據點；年菜不只是年節美食，更是市場文化與職人精神的體現，今年各市場皆以創意與誠意端出拿手好菜，展現傳統與現代融合，歡迎市民走入市場選購年菜，支持在地消費。林士群代理處長說，即日起於市場處臉書開放預訂，更多市場年菜資訊可至臺南市市場巡禮臉書粉絲專頁或臺南市市場處官網查詢。