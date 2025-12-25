「馬的不思議」 古今中外魅力悠「郵」

記者范瑜／專題報導

為迎接丙午馬年到來，中華郵政即日起至明年4月12日，於郵政博物館6樓展出「馬的不思議—生肖郵票特展」，陳展國內、外馬年生肖及與「馬」主題相關郵票，並以生動有趣的情境主題區，結合生態知識、文字、神話、藝術與休閒，讓民眾透過方寸之美，欣賞古今中外這些既真實又充滿想像的馬兒多元形象。

跳脫靜態展示 充滿多元想像力

特展中，除展出約150套古今中外與馬相關的主題郵票，包括法國史前的拉斯科壁畫郵票、德國的藍騎士100週年郵票、希臘及挪威的民間藝術郵票，還有清朝郎世寧的百駿圖郵票等；更跳脫以往靜態展示，將展場布置成充滿想像力的樂園，打造馬的魔法森林、馬的小宇宙、馬的Horse連連、馬的遊樂園、馬的運動場、馬的美容院、馬的美術館等7個主題展區，歡迎大、小朋友一起感受「馬」的多元魅力。

其中，馬的運動場並設有「馬兒快快跑」互動體驗區，民眾可拉動韁繩，感受騎馬的樂趣；馬的美容院展區除介紹馬的眼睛、鼻子、牙齒、尾巴等特色，還有，馬兒所使用的長毛刷、馬蹄鐵、蹄鉤刷、有鉤鋁梳等用途介紹，更設置「馬明星的梳妝臺」，讓民眾可化身小小美容師，為馬明星梳起鬃毛、綁上造型，打造亮麗的髮型；馬的美術館展區則設有「馬畫家的創意畫板」，民眾可在畫框內，用喜歡的色彩及線條，讓創意與想像力在畫板上自由奔馳，畫出獨一無二的馬畫像。

構築文化發展 了解文字奧妙

馬的遊樂園陳展各國馬戲團與旋轉木馬郵票，以及與馬相關動畫玩具娃娃，帶觀眾感受馬的形象從現實跨越到夢想，成為我們童年與休閒生活中的歡樂記憶；馬的小宇宙展區則介紹馬在人類生活與歷史中，如同宇宙般廣闊無垠，包含象形文字的智慧、郵驛傳信的奔馳、棋盤上衝鋒陷陣的騎士，共同構築文明與文化發展，民眾可透過展品與介紹，了解與馬相關的文字奧妙。

此外，馬自古以來即象徵馬到成功、龍馬精神，是充滿力量與吉慶的代表，馬的Horse連連展區中，陳展精選國內、外馬年郵票及郵品，以及為迎接丙午馬年所發行的新年郵票，此次以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，將駿馬身上裝飾龍紋圖騰，傳遞吉祥如意，歡迎民眾一同領略「馬」在不同文化中的喜慶風采。

展覽即日起至明年4月12日，於郵政博物館6樓展出。（記者范瑜攝）

馬的美容院設置「馬明星的梳妝臺」，讓民眾可化身小小美容師，為馬明星梳起鬃毛、綁上造型。（記者范瑜攝）

民眾可透過互動展品與介紹，了解與馬相關的文字奧妙。（記者范瑜攝）

展場中以多媒體介紹「馬」的文字演變。（記者范瑜攝）

民眾可用喜歡的色彩及線條，讓創意與想像力在畫板上自由奔馳。（記者范瑜攝）

馬的美術館展區中，陳展清朝郎世寧的百駿圖郵票等豐富展品。（記者范瑜攝）

馬的遊樂園展區結合馬戲團與旋轉木馬意象，打造沉浸式展覽。（記者范瑜攝）

馬的運動場設有「馬兒快快跑」互動體驗區，民眾可拉動韁繩，感受騎馬的樂趣。（記者范瑜攝）