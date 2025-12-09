「馬的不思議-生肖郵票特展」 今起展出至明年4/12

中華郵政公司舉辦的「馬的不思議-生肖郵票特展」今天(9日)在郵政博物館盛大開幕。中華郵政董座王國材表示，明年適逢中華郵政成立130周年，也是郵政博物館60周年，因此他也期許業績要一馬當先！

為了迎接丙午馬年的到來，中華郵政自即日起到明年4月12日，於郵政博物館6樓特展室展出「馬的不思議-生肖郵票特展」，以生動有趣的情境主題，展出馬年生肖及與馬相關的主題郵票。

中華郵政董座王國材9日在開幕典禮上表示，中華郵政自1968年起發行新年郵票，以新歲值年的生肖為主題，每12年一輪，成為中華郵政極具特色的「生肖郵票」，多年來深受許多郵迷的期待與收藏，而且明年的馬年郵票也已於12月1日發行。

廣告 廣告

王國材也說明這次特展的亮點，除了展出150套古今中外與馬相關的主題郵票，包括法國史前的拉斯科壁畫郵票、德國的藍騎士100周年郵票、希臘及挪威的民間藝術郵票，還有清朝郎世寧的百駿圖郵票等等；還跳脫以往的靜態展示，結合生態知識、神話、藝術與休閒，讓民眾透過這些方寸之美，欣賞古今中外這些既生動又充滿活力與寫意的馬兒世界。

王國材進一步指出，馬在12生肖當中，向來就是速度、力量與忠誠的象徵，更是古代交通與戰爭的工具，因此古人也喜歡將馬連結到成功與勝利。尤其中華郵政是在1896年3月20日誕生，因此明年對中華郵政來說，別具意義。他說：『(原音)明年很重要的是中華郵政130歲的生日，然後另外也是郵政博物館60周年，適逢馬年，這個意義我覺得特別地有紀念性，也算是共同慶祝我們130年，還有這個郵政博物館60年。我也期待這個馬到、包括中華郵政公司跟郵政博物館「馬到成功」，然後業績也要「一馬當先」！』

「馬的不思議-生肖郵票特展」以馬的魔法森林、馬的小宇宙、馬的遊樂園、馬的運動場、馬的美容院、馬的美術館以及馬的創意畫板等主題，將展區布置成各式充滿想像力的樂園，可望在新的一年，成為吸引郵迷與親子打卡的熱點。