「馬的買爆」EASY SHOP 開運®內衣買一送一迎新春

【民眾網諸葛志一台中報導】為迎接即將到來的2026金馬年，臺灣內衣龍頭EASY SHOP再度引領內在美風潮，大膽喊出「馬的買爆」口號，引爆年前最強購物慾！作為臺灣開運內衣的始祖，「開運®」成為臺灣奧黛莉公司EASY SHOP獨家註冊商標迄今已有28年，這份堅持不僅是品牌對該系列產品的承諾，更是臺灣女性對於新年「換上新衣、招財納福」的美好文化記憶。

今年EASY SHOP「馬的買爆」過年檔期於1/23至2/22在全臺通路同步開跑，祭出「指定開運商品買1送1」，主打的「Audrey開運柔曲內衣」以3mm輕薄透氣棉與Q彈軟鋼圈，將舒適與美型極致融合；同步強推機能天菜「Miss Audrey開運防擴雙C」新品，以蠶絲內裡溫柔呵護與側收集中立體罩杯，為女性打造深V好命氣場，招來好運提升好感度；針對男士亦推出「iONNO暴富男褲」，全方位護持家庭運勢。

《圖說》福氣旺財過年公式！時髦又喜氣首選EASY SHOP開運®內衣。（EASY SHOP提供）

活動期間除APP專屬滿額$2500折$200、全通路滿$3500現折$300、指定開運內衣買1送1外，更享有消費即享$108元開運內褲超值加購，全館滿額$5000再贈獨家限定開運洗衣球。

「馬的買爆」EASY SHOP過年檔期活動，以制霸全臺28年權威地位的「開運®」內衣為核心，結合買1送1與滿額折贈的「超有感」回饋，讓全臺消費者在迎接新春開運之際都能在EASY SHOP全通路輕鬆入手正宗開運裝備，不僅買得爽快，更讓好運馬到成功、勢不可擋！