「馬的買爆」EASY SHOP 開運®內衣買一送一迎新春
【民眾網諸葛志一台中報導】為迎接即將到來的2026金馬年，臺灣內衣龍頭EASY SHOP再度引領內在美風潮，大膽喊出「馬的買爆」口號，引爆年前最強購物慾！作為臺灣開運內衣的始祖，「開運®」成為臺灣奧黛莉公司EASY SHOP獨家註冊商標迄今已有28年，這份堅持不僅是品牌對該系列產品的承諾，更是臺灣女性對於新年「換上新衣、招財納福」的美好文化記憶。
今年EASY SHOP「馬的買爆」過年檔期於1/23至2/22在全臺通路同步開跑，祭出「指定開運商品買1送1」，主打的「Audrey開運柔曲內衣」以3mm輕薄透氣棉與Q彈軟鋼圈，將舒適與美型極致融合；同步強推機能天菜「Miss Audrey開運防擴雙C」新品，以蠶絲內裡溫柔呵護與側收集中立體罩杯，為女性打造深V好命氣場，招來好運提升好感度；針對男士亦推出「iONNO暴富男褲」，全方位護持家庭運勢。
活動期間除APP專屬滿額$2500折$200、全通路滿$3500現折$300、指定開運內衣買1送1外，更享有消費即享$108元開運內褲超值加購，全館滿額$5000再贈獨家限定開運洗衣球。
「馬的買爆」EASY SHOP過年檔期活動，以制霸全臺28年權威地位的「開運®」內衣為核心，結合買1送1與滿額折贈的「超有感」回饋，讓全臺消費者在迎接新春開運之際都能在EASY SHOP全通路輕鬆入手正宗開運裝備，不僅買得爽快，更讓好運馬到成功、勢不可擋！
其他人也在看
年節送禮跨境電商推薦：不出國也能選購日本當地人氣伴手禮
新春嚴選日本職人名物！匯集東京人氣甜點、京都優雅和風與海島限定鮮味。從極致酥脆的夾心到暖心職人湯頭，鹹甜兼具滿足全家人挑剔的味蕾。送禮體面大方、自用療癒舒心，免出國即刻享有地道和風儀式感，用高品質美味開啟好運年！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 9 小時前 ・ 11則留言
寒流泡湯趣！全台溫泉景點推薦 大眾湯、湯屋、客房泡湯限時折扣湯券買1送1、雙人湯屋搭創意料理1千5元有找
入冬最冷一波寒流來襲，除了保暖工作外，也可以選擇來趟泡湯小旅行，暖身又暖心！台灣各大溫泉區及飯店年末也紛紛推出結合泡湯、美食的特別套裝行程，享受假期、迎接馬年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。Yahoo夯好物 ・ 3 個月前 ・ 4則留言
搶過年財！海鮮直播主6道2千 老店連14年推百元年菜
台中市 / 綜合報導 農曆春節快要到了，民眾不想辛苦煮滿桌菜，都會選擇外帶年菜，台中就有很多年菜組合，想吃豐盛一點，有婚宴會館推出紅蟳米糕、豬肋排、石斑魚、佛跳牆等萬元有找。想要平價一點，網路直播廠商推出鴨肉米糕、烏骨雞湯以及整盤大白蝦，六道菜價格不到2千元。還有第五市場內一間老店，連續14年推出百元年菜，每道菜都只賣100元，儘管成本比往年多出一成，但老闆還是堅持不漲價。一大早第五市場這間老店，攤位前就擠滿排隊人潮，搶賣年菜，有人一上門直接提走一大袋。民眾說：「還滿平價，滿便宜的，可以買回去吃吃看，買了好幾年，老闆很佛心。」好多道菜只要100塊，還有優惠組合，包含藥膳豬腳佛跳牆，芋頭排骨酥古早味頭路菜，紅燒獅子頭魚皮白菜滷，炸紅燒肉花枝排，綜合魚丸甜不辣，總共10道菜1500元有找。物價飛漲，業者說食材跟去年相比，成本多了一成但還是堅持維持往年價格販售。百元年菜業者李西東說：「為了要讓民眾可以花少點錢，過一個好年，所以百元年菜那十樣同樣沒漲價。」除了市場攤商推年菜組合，在網路社群經常開直播賣海鮮的業者，也推出一系列組合，除了鴨肉米糕烏骨雞湯還有一整盤的大白蝦，總共6樣菜2千元有找。海鮮直播主黃先生說：「總共加起來差不多(賣)7千多份了，一個家庭來說，5、6個人就算很多了，太大組的年菜可能反而吃不完。」另外想要吃豐盛一點的年菜，台中這間婚宴會館，也有年菜組合，包含紅蟳米糕豬肋排石斑魚，以及佛跳牆等六道菜，搭配精緻冷盤，萬元內有找，農曆春節快到了，做餐飲的也開始推出自家拿手料理，要搶年菜商機。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2026年1月減價區額外8折/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區限時優惠，額外8折，減價區產品最平低至2折，VALENTINO手袋折後平$16,000多、LOEWE袋不用萬元入手！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 9 小時前 ・ 發表留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
前夫李亞鵬才爆欠1億！曝王菲19歲女兒「封鎖爸爸」 他嘆：痛苦死了
天后王菲與第二任丈夫李亞鵬於2013年離婚，結束8年婚姻，然而李亞鵬近年來深陷財務危機，近日爆出他所創辦的嫣然天使兒童醫院積欠2600萬人民幣（約1.18億新台幣）的房租，讓李亞鵬再度登上熱搜話題。近日李亞鵬在一段直播中分享與女兒李嫣的相處點滴，透露曾多次遭女兒封鎖好友，直呼「痛苦死了」，後來才轉念認為身為父母付出應該不求回報。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 49則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 93則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 4則留言
拎「超大支鉛筆」去台灣隊！陳傑憲球棒超吸睛「與費城人球星同款」
體育中心／黃崇超報導台灣隊在高雄國訓中心備戰2026世界棒球經典賽，續任隊長的陳傑憲近日被捕捉到打擊練習時拎著一根巨大鉛筆造型的球棒，成為練球時的全場焦點，台灣隊長這支鉛筆球棒是與費城人球星史托特（Bryson Stott）同款的大聯盟級裝備，特製外型上把復刻品牌鉛筆上所印的「No.2/HB」改為「2/HR」，不但造型超吸睛，同時加持選手全壘打信心。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 1則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 7 小時前 ・ 1則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73則留言