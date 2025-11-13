馬祖北竿硬地馬拉松挑戰極限 開放報名

（中央社記者黃旭昇連江13日電）第10屆馬祖北竿硬地超級馬拉松，將於2026年3月20日至21日舉行。連江縣政府今天表示，賽事結合極限挑戰、在地文化與觀光體驗，展現北竿不屈的精神，打造離島最具代表性的運動盛事。

連江縣政府新聞稿指出，北竿硬地馬拉松自2016年創辦以來，以「地硬、風強、坡多」聞名，被譽為「全台最硬的馬拉松」，是台灣最具挑戰性的離島賽事。今年邁入第10年，主視覺融合芹壁石屋、蜿蜒山海道路與飛翔意象，象徵跑者在風與石間堅毅前行。

廣告 廣告

縣府表示，馬祖北竿硬地馬拉松共規劃50K、25K、12.5K、5K與4K五大組別，不僅是體能的極限挑戰，也是一場文化與島嶼精神的盛宴。即日起開放報名，邀請跑者用腳步丈量風的方向，跑出屬於北竿的10年傳奇。

活動將於明年3月20日晚間舉辦「十年之夜」晚會，邀請馬祖在地團隊與台灣表演者同台演出，融合島嶼文化與運動熱情，打造最熱血的島嶼派對。

縣府說，賽事將與國際運動品牌合作，推出紀念上衣與紀念背心。參賽者另可獲得紀念毛巾、連帽浴巾、手提袋與托特包等物資，並附完賽證書、號碼布、獎牌及具收藏價值的紀念酒（4K組不含）。

主辦單位並特別為陪伴賽事10年的「忠誠跑者」推出專屬回歸紀念品，象徵10年堅持與榮耀傳承。此外，也有多項限量禮遇，活動期間入住北竿旅宿的跑者，可領取「限量住宿好禮」；持大坵登島船票及號碼布可兌換「大坵登島紀念禮」，為旅程留下珍貴回憶。（編輯：張銘坤）1141113