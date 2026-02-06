馬祖北竿「流浪羊」趴趴走無人認領 2/10首批6隻打包拍賣

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣政府接獲民眾通報，有流浪羊隻在北竿鄉趴趴走，經縣府公告超過期限無人認領，縣府從北竿抓獲的遊蕩羊，即日起公告拍賣，第一波首先公開拍賣6隻，有意願參與投標的民眾，可向連江縣產業發展處(簡稱產發處)漁牧科劉先生(0836)22975轉分機128電話詢問，2月10日(下週二)下午將以現場競標方式進行拍賣。

連江縣產業發展處長林志豐指出，北竿鄉的遊蕩羊，已造成道路安全、環境髒亂問題，縣府產發處1月陸續抓獲14隻羊，並安置在動物之家。經公告後，確認無人認領，即日起正式公告拍賣，首批將拍賣其中6隻羊。

產發處原先規劃以屠體進行拍賣，經考量改以活體進行拍賣，有意投標的民眾，可電洽產發處漁牧科劉先生，安排現場察看，並在2月9日16時前完成登記。

林志豐說，6隻羊將一起競標，不能零買；年滿20歲以上，具行為能力之自然人及公司、商號均可投標，預計在2月10日15時於產業發展處4樓小會議室開標。

產發處提醒，得標人須於得標日次日起算，3個工作日內自行將羊隻全數運離動物之家，遇假日順延至上班日，機關休假日不供提領。得標人未及於期限內運離者，每日每頭羊須繳交1000元餵飼代管費。

